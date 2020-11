एरिक ट्रंप ने लोगों से मांगे फ्रॉड के सबूत, बाइडेन ने की आर्थिक मदद की अपील

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का सस्पेंस लंबा चलने वाला है. चार राज्यों में अभी भी मतपत्रों की गिनती जारी है. डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने लगातार बढ़त बना रखी है लेकिन बचे हुए राज्यों के परिणाम पासा पलट भी सकते हैं क्योंकि दोनों ही उम्मीदवारों के बीच वोटों की मार्जिन बहुत ही कम है.

ट्रंप खेमा चुनावी लड़ाई को कोर्ट भी ले जा चुका है वहीं दूसरी ओर उनकी तरफ से लगातार चुनावी प्रक्रिया में फ्रॉड किए जाने के दावे किए जा रहे हैं. यही नहीं ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने भी चुनाव में फ्रॉड को लेकर कुछ ट्वीट किए हैं. अपने एक ट्वीट में एरिक ने दावा किया है, "223,000 से अधिक मेल-इन मतपत्रों को नेवादा में गलत पते पर भेजा गया."

वहीं एक अन्य ट्वीट में एरिक लिखते हैं, "पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, नेवादा, जॉर्जिया और विस्कॉन्सिन में काफी भारी संख्या में फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं. कृपया व्यक्तिगत अनुभवों को रिपोर्ट करें. कृपया सभी फैक्ट और सबूत रखें. चोरी बंद करो."

🚨🚨🚨 The amount of FRAUD being reported in Pennsylvania, Michigan, Nevada, Georgia and Wisconsin is unreal. Please report personal experiences. Please have all facts and evidence. #StopTheSteal pic.twitter.com/leJJh2XhXd

देखें: आजतक LIVE TV



वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कानूनी लड़ाई के मद्देनजर अमेरिकी लोगों से एक बार फिर आर्थिक मदद की अपील की. बाइडेन ने अपने ट्वीट में लिखा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहे हैं कि देश भर में हर आखिरी वोट को गिना जाए- और इसे करने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है. हमारे चुनाव संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए बिडेन फाइट फंड में योगदान करें."

We’re fighting to ensure every last vote is counted across the country — and we need your help to do it. Chip in to the Biden Fight Fund to fuel our election protection efforts: https://t.co/VsuxvtqAFa