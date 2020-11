व्हाइट हाउस के लिए टफ फाइट के बीच बाइडेन ने किया जीत का दावा, कहा- ये अमेरिका की जीत होगी

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट का सस्पेंस अभी भी बरकरार है. डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच कड़ी टक्कर चल रही है. कई घंटे बीत जाने के बाद अभी भी कई राज्यों में मतों की गिनती की जा रही है. अभी तक दोनों में से किसी को इलेक्टोरल वोट का जादुई आंकड़ा हासिल नहीं हुआ है. हालांकि इतना जरूर है कि जो बिडेन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं लेकिन ट्रंप लगाता उन्हें टफ फाइट दे रहे हैं.

राष्ट्रपति चुनाव के परिणमों के लिए चल रही कशमकश के बीच डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने ट्विटर पर लाइव आकर एक वीडियो संदेश जारी किया. इससे पहले जो बिडेन ने लोगों से उन्हें लाइव सुनने की अपील भी की थी. अपने वीडियो संदेश में जो बिडेन ने कहा, "यह स्पष्ट है कि हम पर्याप्त वोट जीत रहे हैं. जो राष्ट्रपति पद जीतने के लिए काफी हैं."

अपने वीडियो संदेश में जो बिडेन ने आगे कहा, "जब वोटों की गिनती समाप्त हो जाएगी तो हमें विश्वास है कि हम विजेता होंगे. लोकतंत्र अमेरिका में काफी जिंदा है. राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकियों को चुप नहीं कराया जाएगा."



जो बाइडेन अब अपनी जीत के प्रति काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं. बिडेन ने अपने नए ट्वीट में कहा है, "मुझे विश्वास है कि हम विजयी होंगे, लेकिन यह केवल मेरी जीत या हमारी जीत नहीं होगी. यह अमेरिकी लोगों के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, अमेरिका के लिए जीत होगी."

I am confident we will emerge victorious, but this will not be my victory or our victory alone. It will be a victory for the American people, for our democracy, for America.