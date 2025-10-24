scorecardresearch
 

'आप एक एसेट हैं अगर वह...', सिलिकॉन वैली में 'सेक्स वॉरफेयर' पर बोले एलन मस्क

SpaceX के CEO एलन मस्क ने चीन और रूस के कथित जासूसों पर प्रतिक्रिया दी, जो अमेरिकी टेक कंपनियों में सेंध लगाने के लिए ‘सेक्स वॉरफेयर’ जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ऑपरेटिव्स रोमांस, शादी और आर्थिक हनीट्रैप के जरिए संवेदनशील डेटा चुरा रहे हैं, जिससे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं.

'सेक्स वॉरफेयर' पर एलन मस्क का बयान जल्द ही वायरल हो गया (Photo: Getty)
SpaceX के CEO और टेक अरबपति एलन मस्क ने एक नई रिपोर्ट पर अपनी राय दी है, जिसमें दावा किया गया है कि चीनी और रूसी जासूस अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में घुसपैठ करने के लिए बहकाने और धोखा देने का काम कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पोस्ट पर इन खुलासों पर रिएक्ट करते हुए, एलन मस्क ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, "अगर वह 10 में से 10 है, तो आप एक एसेट हैं."

मस्क का यह बयान सोशल मीडिया पर बहुत ही कम वक्त में वायरल हो गया.

द टाइम्स (UK) की एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच 'सेक्स वॉरफेयर' एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी के तौर पर सामने आया है. इसमें ऑपरेटिव्स एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर या रोमांटिक पार्टनर बनकर US टेक इनसाइडर्स से सेंसिटिव डेटा निकालते हैं.

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि चीनी और रूसी एजेंट सिलिकॉन वैली से लेकर सिएटल तक इनोवेशन हब को टारगेट कर रहे हैं, जिससे उन्हें कॉन्फिडेंशियल रिसर्च, डिफेंस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स तक एक्सेस मिल सके.

जासूसी के हथियार के तौर पर वासना और झूठ...

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी काउंटरइंटेलिजेंस एजेंसियां ​​उन 'लुभावने जासूसों' की लहर से परेशान हैं, जिन्हें अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों से ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी निकालने के लिए भेजा गया है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ऑपरेशन ह्यूमन इंटेलिजेंस (HUMINT) और साइबर जासूसी के बीच की लाइन को धुंधला कर देते हैं, और सेंसिटिव सिस्टम में सेंध लगाने के लिए हैकिंग टूल्स के बजाय इमोशनल मैनिपुलेशन पर निर्भर रहते हैं.

पूर्व अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट जेफ स्टॉफ ने द टाइम्स को बताया, "चीन हमारे स्टार्टअप्स, एकेडमिक संस्थानों और इनोवेटर्स को निशाना बना रहा है.यह सब चीन की आर्थिक युद्ध रणनीति का हिस्सा है और हम अभी तक युद्ध के मैदान में उतरे भी नहीं हैं."

पामिर कंसल्टिंग के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर जेम्स मुलवेनॉन ने कहा, "वहां तो बिल्कुल वाइल्ड वेस्ट जैसा माहौल है." उन्होंने बताया कि उन्हें एक ही तरह की आकर्षक युवा चीनी महिलाओं से लिंक्डइन पर बहुत सारे रिक्वेस्ट मिल रहे हैं, जो एक कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस कोशिश की ओर इशारा करता है.

यह भी पढ़ें: टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट सीख रहा कुंग फू, एलन मस्क ने शेयर की तस्वीर

'सेक्स वॉरफेयर' का राइज़...

अमेरिकी काउंटरइंटेलिजेंस अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यह तथाकथित 'सेक्स वॉरफेयर' सिर्फ़ फ़्लर्ट करने तक ही सीमित नहीं है. कई मामलों में, ऑपरेटिव्स ने लॉन्ग-टर्म इंटेलिजेंस-गैदरिंग मिशन के हिस्से के तौर पर टारगेट से शादी भी की है, जिनमें एयरोस्पेस और डिफेंस कर्मचारी भी शामिल हैं.

द टाइम्स ने एक पूर्व अधिकारी के हवाले से बताया कि एक 'खूबसूरत रूसी महिला' ने एक अमेरिकी इंजीनियर से शादी की और बाद में क्रिप्टो और डिफेंस-टेक सर्कल में चली गई, जिसे उन्होंने 'पूरी ज़िंदगी का कलेक्शन ऑपरेशन' कहा.

मुल्वेनॉन ने माना कि सेक्स वॉरफेयर के मामले में उनके पास एक असिमेट्रिक फायदा है, और यह भी कहा कि अमेरिकी एजेंसियां, कानून और नैतिकता से बंधी होने के कारण, ऐसी चालें चलने को कम तैयार रहती हैं.

चीन की जासूसी स्ट्रैटेजी...

अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों ने दावा किया है कि जासूसी को लेकर बीजिंग का तरीका अब आम हो गया है, जिसमें स्टूडेंट्स से लेकर बिजनेसमैन तक, आम नागरिकों को संभावित इंटेलिजेंस एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: 'ब्रिटेन ने भारत को गुलाम नहीं बनाया!' बहस में कूदे एलन मस्क? यूजर्स ने थमा दी अंग्रेजों की लूट की लिस्ट

पिच ट्रैप और हनीट्रैप...

रोमांस से परे, अमेरिकी अधिकारी आर्थिक 'हनीट्रैप' या चीनी कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले तथाकथित इनोवेशन कॉम्पिटिशन या 'पिच इवेंट्स' के बारे में चेतावनी देते हैं, जो स्टार्टअप्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बताने के लिए लुभाते हैं. कुछ कॉम्पिटिशन कथित तौर पर पार्टिसिपेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल जासूसी के लिए करते हैं.

FBI और नेशनल काउंटरइंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सेंटर (NCSC) जैसी एजेंसियां ​​सिलिकॉन वैली की कंपनियों से इनसाइडर-थ्रेट ट्रेनिंग और बिहेवियरल मॉनिटरिंग को मज़बूत करने की अपील कर रही हैं.
 

