'शांति या टुकड़े?' ट्रंप के ड्रीम प्रोजेक्ट का एलन मस्क ने उड़ाया मजाक, ठहाकों से गूंजा WEF का मंच

विश्व आर्थिक मंच (WEF) के दावोस सम्मेलन में गुरुवार को अरबपति उद्योगपति एलन मस्क ने पहली बार शिरकत की. मस्क ने अपने चिर-परिचित मजाकिया अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति से लेकर भविष्य की तकनीक और मंगल ग्रह तक के मुद्दों पर चर्चा की.

उन्होंने ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ को लेकर व्यंग्य किया और ग्रीनलैंड व वेनेजुएला से जुड़ा मजाक कर माहौल को हल्का करने की कोशिश की. मस्क की टिप्पणी पर सभागार ठहाकों से गूंज उठा. दावोस में ब्लैकरॉक के सीईओ लैरी फिंक के साथ एक पैनल डिस्कशन में मस्क ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब उन्होंने इस शांति सम्मेलन के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि ट्रंप Peace (शांति) की बात कर रहे हैं या Piece (टुकड़े) की?

मस्क ने ट्रंप पर कसा तंज

मस्क ने तंज भरे अंदान में कहा, “मैंने शांति सम्मेलन के गठन के बारे में सुना और सोचा, क्या यह P-I-E-C है? ग्रीनलैंड का छोटा सा हिस्सा या वेनेजुएला का एक टुकड़ा… हमें बस एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए.” इस पर हॉल में मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे. उनके इस बयान को ट्रंप की विदेश नीति और क्षेत्रीय दावों पर तंज के तौर पर देखा गया.

बता दें कि दावोस में मस्क की मौजूदगी इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि वह लंबे समय से इस सम्मेलन के आलोचक रहे हैं. हाल के वर्षों में मस्क अमेरिकी राजनीति में भी अधिक मुखर हुए हैं, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके संबंधों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर उनकी सक्रियता के कारण. इस सत्र में उन्होंने तकनीक, अंतरिक्ष और भू-राजनीति जैसे विषयों पर खुलकर बात की.

सोलर एनर्जी पर ट्रंप से अलग राय

ऊर्जा नीति के मुद्दे पर मस्क ने ट्रंप से अलग रुख अपनाते हुए कहा कि अगर व्यापारिक शुल्क कम किए जाएं तो अमेरिका अपनी पूरी बिजली जरूरत सोलर एनर्जी से पूरी कर सकता है. उन्होंने कहा कि यूटा, नेवाडा या न्यू मैक्सिको के एक छोटे से हिस्से में सोलर पैनल लगाकर पूरे देश की बिजली पैदा की जा सकती है. मस्क ने चेतावनी दी कि सोलर सेक्टर पर ऊंचे टैरिफ इसकी आर्थिक व्यवहारिकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

रोबोट इंसानों से ज्यादा होंगे

तकनीक के भविष्य पर बात करते हुए मस्क ने दावा किया कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की संख्या इंसानों से भी ज्यादा हो सकती है. उनके मुताबिक, वैश्विक गरीबी जैसी समस्याओं का समाधान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के जरिए ही संभव है. उन्होंने यह भी कहा कि टेस्ला को यूरोप और चीन में अगले महीने तक फुल सेल्फ-ड्राइविंग सिस्टम की नियामकीय मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

मंगल ग्रह पर जाने का मजाक

सत्र के अंत में मस्क ने एक बार फिर मंगल ग्रह को लेकर अपने जुनून को मजाकिया अंदाज में दोहराया. उन्होंने कहा, “मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या आप मंगल ग्रह पर मरना चाहते हैं? मेरा जवाब है हां, लेकिन टकराकर नहीं.”

