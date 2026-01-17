एलॉन मस्क पर अपने ही बच्चे की मां ने किया केस... Grok पर डीपफेक फोटो बनाने का आरोप

दुनिया के सबसे प्रभावशाली टेक अरबपति एलॉन मस्क एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. उनके 16 महीने के बेटे रोमुलस की मां एश्ले सेंट क्लेयर ने मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI के खिलाफ न्यूयॉर्क की स्टेट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है. एश्ले का आरोप है कि xAI के चैटबॉट Grok ने यूजर्स को उनकी अश्लील और यौन शोषण से जुड़ी डीपफेक तस्वीरें बनाई, जिससे उन्हें गंभीर मानसिक आघात और सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा.

27 वर्षीय एश्ले सेंट क्लेयर ने याचिका में कहा कि Grok द्वारा तैयार की गई तस्वीरों में उनकी 14 साल की उम्र की एक पूरी तरह कपड़े पहनी फोटो को एडिट कर उन्हें बिकिनी में दिखाया गया. इसके अलावा, एडल्ट की तस्वीरों को भी आपत्तिजनक यौन पोज में बदल दिया और कुछ तस्वीरों में बिकिनी के साथ स्वास्तिक जैसे चिन्ह जोड़े गए. एश्ले यहूदी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जिससे इस मामले की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है.

एश्ले और एलॉन मस्क की शादी नहीं हुई है. दोनों के रिश्ते और उनके बच्चे के जन्म को लेकर 2025 और 2026 की शुरुआत में कई कानूनी और निजी विवाद सामने आ चुके हैं. एश्ले के अनुसार, मई 2023 में मस्क ने X प्लेटफॉर्म पर एक मीम पर प्रतिक्रिया के बाद उनसे संपर्क किया था.

इसके बाद सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात और रोड आइलैंड की यात्रा के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. एश्ले ने इस रिश्ते को "सीक्रेट अफेयर" बताया, जिसे मस्क कथित तौर पर सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे.

एक्स से डीपफेक की शिकायत की थी!

एश्ले का दावा है कि उन्होंने डीपफेक तस्वीरों की शिकायत X से की थी, लेकिन शुरुआत में कहा गया कि ये तस्वीरें प्लेटफॉर्म की नीतियों का उल्लंघन नहीं करतीं. बाद में उन्हें भरोसा दिया गया कि उनकी तस्वीरों का दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन इसके उलट उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और वेरिफिकेशन बैज हटा दिया गया और कमाई की सुविधा भी बंद कर दी गई.

वैश्विक आलोचना के बाद X का बयान

वैश्विक आलोचना के बाद X ने हाल ही में घोषणा की है कि Grok अब वास्तविक लोगों की तस्वीरों को अश्लील रूप में एडिट नहीं कर सकेगा, जहां यह कानूनन अवैध है. एश्ले इस मुकदमे में मुआवजे के साथ-साथ कोर्ट से यह आदेश भी चाहती हैं कि भविष्य में उनके किसी भी डीपफेक को बनाने की अनुमति न दी जाए.

