'GrokAI कमांड देने पर तस्वीर बनाता है, खुद नहीं... ', बिकिनी प्रॉम्प्ट विवाद पर बोले एलॉन मस्क

बीते कुछ दिनों से एलॉन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X 'बिकिनी प्रॉम्प्ट' की वजह से चर्चा में है. अब इसपर मस्क का रिएक्शन आया है. मस्क के मुताबिक, उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि GrokAI नाबालिग लड़कियों की भी नग्न तस्वीरें बना रहा है. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि GrokAI तो बस लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा.

बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का GrokAI अश्लील तस्वीरें बना रहा था. किसी की भी तस्वीर के साथ सिर्फ एक बिकिनी प्रॉम्प्ट डालने भर से ऐसा हो जा रहा था. इसको लेकर GrokAI के साथ-साथ मस्क की भी काफी आलोचना हो रही थी.

इससे जुड़े सवाल पर एलॉन मस्क ने कहा, 'मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि GrokAI ने कभी नाबालिगों की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई हों. बिल्कुल भी नहीं. वैसे भी Grok अपने आप कोई इमेज नहीं बनाता, वह तभी करता है जब यूज़र खुद उससे ऐसा करने को कहे.'

अपनी सफाई में मस्क ने आगे कहा, 'जब इमेज बनाने के लिए कहा जाता है, तो Grok किसी भी गैरकानूनी चीज को बनाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसका कामकाज का मूल नियम यही है कि वह हर देश और राज्य के कानूनों का पालन करे. हां, कभी-कभी जानबूझकर किए गए हैकिंग जैसे प्रॉम्प्ट्स से कुछ अनपेक्षित हो सकता है, लेकिन ऐसा होते ही उस खामी को तुरंत ठीक कर दिया जाता है.'

दो देशों ने Grok चैटबॉट पर लगाया बैन

अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट की वजह से मलेशिया और उससे पहले इंडोनेशिया ने Grok चैटबॉट को अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था. इससे पहले ब्रिटेन की आपत्ति के बाद X ने Grok चैटबॉट पर इमेज जनरेशन फंक्शन को सिर्फ पेड सब्सक्राइबर तक सीमित कर दिया था. भारत सरकार ने भी X को पत्र लिखकर अश्लील कंटेंट हटाने का अल्टीमेटम दिया था. इसके बाद X ने करीब 600 अकाउंट डिलीट किए थे.

