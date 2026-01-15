scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'GrokAI कमांड देने पर तस्वीर बनाता है, खुद नहीं... ', बिकिनी प्रॉम्प्ट विवाद पर बोले एलॉन मस्क

‘बिकिनी प्रॉम्प्ट’ विवाद में घिरे X और GrokAI पर एलॉन मस्क ने सफाई दी है. मस्क ने कहा कि उन्हें नाबालिगों की आपत्तिजनक तस्वीरें बनने की कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने दावा किया कि Grok केवल यूजर रिक्वेस्ट पर काम करता है और गैरकानूनी कंटेंट से इनकार करता है.

Advertisement
X
मस्क के Grok Ai ने अश्लील कंटेंट बनाया था जिसका विरोध हो रहा है. (Photo:xAI/Reuters)
मस्क के Grok Ai ने अश्लील कंटेंट बनाया था जिसका विरोध हो रहा है. (Photo:xAI/Reuters)

बीते कुछ दिनों से एलॉन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X 'बिकिनी प्रॉम्प्ट' की वजह से चर्चा में है. अब इसपर मस्क का रिएक्शन आया है. मस्क के मुताबिक, उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि GrokAI नाबालिग लड़कियों की भी नग्न तस्वीरें बना रहा है. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि GrokAI तो बस लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा.

बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का GrokAI अश्लील तस्वीरें बना रहा था. किसी की भी तस्वीर के साथ सिर्फ एक बिकिनी प्रॉम्प्ट डालने भर से ऐसा हो जा रहा था. इसको लेकर GrokAI के साथ-साथ मस्क की भी काफी आलोचना हो रही थी.

इससे जुड़े सवाल पर एलॉन मस्क ने कहा, 'मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि GrokAI ने कभी नाबालिगों की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई हों. बिल्कुल भी नहीं. वैसे भी Grok अपने आप कोई इमेज नहीं बनाता, वह तभी करता है जब यूज़र खुद उससे ऐसा करने को कहे.'

सम्बंधित ख़बरें

X Grok Ai
'बिकिनी' प्रॉम्प्ट पर फेल हुआ मस्क का Grok, दूसरे एआई टूल्स से कैसे पिछड़ा
Iran पर Trump का Tariff Attack: 25% के पीछे क्या वजह?
Starlink Jamming in Iran Risk for India
ईरान में स्टारलिंक की 'जैमिंग' भारत के लिए क्यों है चेतावनी?
Ayatollah Ali Khamenei
रूस-चीन की मदद से प्रदर्शनों को दबा रहा ईरान? स्टारलिंक इंटरनेट को भी कर दिया ठप
Grok, Elon Musk
एलॉन मस्क के Grok Ai को दो मुस्लिम देशों ने किया बैन, अश्लील कंटेंट पर बड़ा एक्शन

अपनी सफाई में मस्क ने आगे कहा, 'जब इमेज बनाने के लिए कहा जाता है, तो Grok किसी भी गैरकानूनी चीज को बनाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसका कामकाज का मूल नियम यही है कि वह हर देश और राज्य के कानूनों का पालन करे. हां, कभी-कभी जानबूझकर किए गए हैकिंग जैसे प्रॉम्प्ट्स से कुछ अनपेक्षित हो सकता है, लेकिन ऐसा होते ही उस खामी को तुरंत ठीक कर दिया जाता है.'

Advertisement

दो देशों ने Grok चैटबॉट पर लगाया बैन

अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट की वजह से मलेशिया और उससे पहले इंडोनेशिया ने Grok चैटबॉट को अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था. इससे पहले ब्रिटेन की आपत्ति के बाद X ने Grok चैटबॉट पर इमेज जनरेशन फंक्शन को सिर्फ पेड सब्सक्राइबर तक सीमित कर दिया था. भारत सरकार ने भी X को पत्र लिखकर अश्लील कंटेंट हटाने का अल्टीमेटम दिया था. इसके बाद X ने करीब 600 अकाउंट डिलीट किए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement