अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पास तीसरी जहाज को किया तबाह, ट्रंप ने किया ड्रग सप्लाई का दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी कर ड्रग-तस्करी में शामिल तीसरी जहाज को उड़ाने की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि उनकी मंजूरी के बाद अमेरिकी युद्ध मंत्री ने "घातक हमला" कराया. यह जहाज एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था और अमेरिकी क्षेत्र में खतरनाक ड्रग्स की तस्करी कर रहा था. इस हमले में 3 तस्करों की मौत हुई और अमेरिकी सैनिक पूरी तरह सुरक्षित रहे.

ट्रंप ने चेतावनी दी, "अमेरिका में फेंटेनाइल, नार्कोटिक्स और अवैध ड्रग्स बेचना बंद करो. अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद बंद करो. अब बख्शा नहीं जाएगा."

इससे पहले सोमवार को भी ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के ड्रग-तस्करों के जहाज पर दूसरा हमला किया है. उस हमले में भी 3 तस्कर मारे गए थे. उन्होंने कहा था, "हमने बेहद हिंसक ड्रग कार्टेल और नार्कोटेररिस्ट्स को निशाना बनाया. अमेरिकी फोर्सेज सुरक्षित हैं."

2 सितंबर को ट्रंप की सेना ने किया था पहला हमला

इन दोनों हमलों से पहले 2 सितंबर को अमेरिका ने वेनेजुएला के कुख्यात Tren de Aragua गैंग के जहाज पर पहला हमला किया था. उनका आरोप था कि यह जहाज अमेरिका में ड्रग्स लाने की कोशिश कर रहा था. उस समय ट्रंप ने फुटेज जारी कर चेतावनी दी थी, "जो भी अमेरिका में ड्रग्स लाने की सोच रहा है, सावधान हो जाए."

'हम आपको ही ढूंढ रहे हैं...', ड्रग तस्करों को ट्रंप की चेतावनी

ट्रंप ने सोमवार को एक और सख्त संदेश दिया, "अगर आप ऐसे ड्रग्स ला रहे हैं जो अमेरिकियों की जान ले सकते हैं, तो याद रखो - हम आपको ढूंढ रहे हैं." उन्होंने कहा कि कार्टेल और तस्करों की वजह से दशकों से अमेरिकी समाज तबाह हुआ है और लाखों लोग मारे गए हैं, लेकिन अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

