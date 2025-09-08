एक तरफ नंबर-1 आर्मी, दूसरी ओर 50वें नंबर की सेना... जंग में अमेरिका के सामने कितनी देर टिकेगा वेनेजुएला?

वेनेजुएला इस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेना से टक्कर लेने की तैयारी कर रहा है. राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भी अपनी सेना को तैयार रहने को कह चुके है. नौसेना भी अलर्ट पर है. वहीं, अमेरिकी भी F-35, F-22 Raptor जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स और युद्धपोत को तैनात कर चुका है. देखना ये है वेनेजुएला के पास क्या इतनी ताकत है कि वो अमेरिका के सामने टिक पाए. जानिए दोनों के सेनाओं की तुलना...

2025 में ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स (GFP) के अनुसार, अमेरिका और वेनेजुएला की सैन्य ताकत में भारी अंतर है. अमेरिका दुनिया की नंबर 1 सैन्य शक्ति है, जबकि वेनेजुएला 145 देशों में 50वें स्थान पर है.

सैन्य ताकत की तुलना: अमेरिका V/S वेनेजुएला

ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स 60 से ज्यादा कारकों जैसे सैनिकों की संख्या, हथियार, बजट और संसाधनों के आधार पर देशों की ताकत मापता है. इसमें कम PwrIndx स्कोर का मतलब ज्यादा ताकत है. अमेरिका का स्कोर 0.0744 (रैंक 1) है, जबकि वेनेजुएला का 0.8882 (रैंक 50) है.

1. सैनिक और मैनपावर

अमेरिका: 13.28 लाख सक्रिय सैनिक, 7.99 लाख रिजर्व सैनिक और हर साल 44.45 लाख लोग सैन्य उम्र में पहुंचते हैं.

1.09 लाख सक्रिय सैनिक, सिर्फ 8,000 रिजर्व सैनिक और हर साल 6.25 लाख लोग सैन्य उम्र में. तुलना: अमेरिका की मैनपावर वेनेजुएला से कई गुना ज्यादा है. यह बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए बेहतर तैयार है.

2. वायुसेना

अमेरिका: 13,043 युद्धक विमान, जिनमें F-22 और F-35 जैसे उन्नत फाइटर जेट शामिल हैं.

सिर्फ 229 विमान, ज्यादातर पुराने और रूस-चीन से लिए गए, जैसे Su-30MK2 जो रखरखाव की कमी से जूझ रहे हैं. तुलना: अमेरिका की वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक है, जबकि वेनेजुएला की हवाई ताकत सीमित और पुरानी है.

3. थलसेना

अमेरिका: 3.91 लाख बख्तरबंद वाहन. 5500 टैंक. HIMARS जैसे रॉकेट सिस्टम.

: 8802 बख्तरबंद वाहन, लेकिन ज्यादातर पुराने और रखरखाव की कमी से कमजोर. तुलना: अमेरिका की थलसेना आधुनिक और विशाल है, जबकि वेनेजुएला की सेना छोटी और कम प्रभावी है.

4. नौसेना

अमेरिका: 440 युद्धपोत, जिनमें 11 परमाणु-संचालित विमानवाहक पोत, विध्वंसक और पनडुब्बियां शामिल हैं.

सिर्फ 34 पोत, ज्यादातर तटीय रक्षा के लिए. कोई बड़ी युद्धपोत क्षमता नहीं. तुलना: अमेरिका की नौसेना वैश्विक स्तर पर सबसे शक्तिशाली है, जबकि वेनेजुएला की नौसेना बहुत सीमित है.

5. बजट और संसाधन

अमेरिका: 895 अरब डॉलर का रक्षा बजट, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है. तेल, गैस और कोयले के विशाल भंडार.

2 अरब डॉलर से कम बजट, आर्थिक संकट और रखरखाव की कमी. तेल भंडार ज्यादा लेकिन इसका सैन्य इस्तेमाल सीमित. तुलना: अमेरिका का बजट और संसाधन वेनेजुएला से कहीं ज्यादा हैं, जिससे यह तकनीक और प्रशिक्षण में आगे है.

6. अन्य कारक

अमेरिका: 750 से ज्यादा विदेशी सैन्य अड्डे, NATO गठबंधन और साइबर-स्पेस युद्ध में बढ़त.

रूस, चीन और ईरान से सैन्य सहायता, लेकिन कोई परमाणु हथियार या आधुनिक साइबर क्षमता नहीं. इसका फोकस असममित युद्ध और शासन की रक्षा पर है. तुलना: अमेरिका की वैश्विक पहुंच और गठबंधन इसे सुपरपावर बनाते हैं, जबकि वेनेजुएला की ताकत क्षेत्रीय और सीमित है.

अमेरिका की सैन्य ताकत हर क्षेत्र में वेनेजुएला से कहीं आगे है. इसका विशाल बजट, आधुनिक हथियार और वैश्विक गठबंधन इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बनाते हैं. दूसरी ओर, वेनेजुएला की सेना आर्थिक संकट, पुराने हथियारों और रखरखाव की कमी से जूझ रही है. इसका फोकस शासन की रक्षा पर है. यह तुलना दिखाती है कि दोनों देशों की सैन्य क्षमता में जमीन-आसमान का अंतर है.

