‘यूक्रेन युद्ध का समाधान सबसे आसान लगता था, पुतिन ने मेरा भरोसा तोड़ा’, ट्रंप का रूसी राष्ट्रपति पर निशाना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में शांति की कोशिशों को लेकर 'निराश' करने का आरोप लगाया है. उन्होंने यह बात ब्रिटेन के राजकीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही.

ट्रंप का यह बयान रूस द्वारा पोलैंड के नाटो हवाई क्षेत्र में ड्रोन भेजने की घटना के कुछ दिनों बाद आया है, जिसे नाटो सेनाओं ने मार गिराया था. ट्रंप ने रूस की आक्रामकता पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि नाटो की सीमाओं का उल्लंघन करने वाले रूसी ड्रोन की घटना ने साबित कर दिया है कि मॉस्को शांति की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार नहीं है

बकिंघमशायर में स्थित चेकरर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन और गाजा दोनों में जारी संघर्षों पर बात की. उन्होंने कहा कि वे इन समस्याओं को सुलझाने के लिए "बहुत मेहनत कर रहे हैं और स्थिति जटिल है, लेकिन यह हो जाएगा."

पुतिन के साथ रिश्ते पर निराशा

ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता था कि यूक्रेन युद्ध को सुलझाना सबसे आसान होगा, खासकर पुतिन के साथ उनके संबंधों को देखते हुए. उन्होंने ब्रिटेन को रक्षा खर्च बढ़ाने पर बधाई देते हुए कहा कि नाटो शिखर सम्मेलन में यूके द्वारा GDP का 5% डिफेंस पर खर्च करने का संकल्प बेहद अहम है. हमने कई तरीकों से मिलकर बहुत करीब से काम किया है."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे यह बताते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमने सात युद्धों को सुलझाया है, ऐसे युद्ध जो असुलझे थे. अमेरिका ने उनमें से सात को सुलझाया है." उन्होंने पुतिन का जिक्र करते हुए कहा, "जिस एक को मैंने सबसे आसान सोचा था, वह... मेरे राष्ट्रपति पुतिन के साथ संबंधों के कारण... लेकिन उन्होंने मुझे निराश किया है और मेरा भरोसा तोड़ा."

बगराम एयरफील्ड पर भी की बात

ट्रंप ने अफगानिस्तान में बाइडेन प्रशासन के दौरान तालिबान के हाथ में गए बगराम एयरफील्ड का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा, "हम वैसे भी इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं... यह एक छोटी ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है... यह उस जगह से एक घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है."

