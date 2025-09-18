चार्ली कर्क की हत्या के बाद ट्रंप का बड़ा कदम, Antifa को घोषित किया आतंकी संगठन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और कंजरवेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की हत्या चर्चा में है. कर्क की हत्या से ट्रंप गुस्साए हुए हैं. इस बीच उन्होंने वामपंथी और फासीवाद विरोधी संगठन एंटीफा (Antifa) को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर एंटीफा को फंड मुहैया कराने वालों को चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा है कि जो भी इस संगठन की मदद करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ट्रंप ने कहा कि मुझे अपने सभी अमेरिकी देशभक्तों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं एक बीमार, खतरनाक, कट्टरपंथी वामपंथी संगठन एंटीफा को एक प्रमुख आतंकी संगठन घोषित कर रहा हूं. मैं दृढ़ता से कह रहा हूं कि एंटीफा को वित्तपोषित करने वालों की गहन जांच की जाएगी. इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद.

बता दें कि पिछले हफ्ते ट्रंप ने देश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा के लिए बार-बार इस संगठन को दोषी ठहराया था. उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे मैं मुश्किल में पड़ सकता हूं, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है. वामपंथी कट्टरपंथी ही समस्या हैं, और वे क्रूर हैं, वे भयानक हैं और वे राजनीतिक रूप से चतुर हैं.

एंटीफा का मतलब है एंटी फासिस्ट. यह एक विकेंद्रित आंदोलन है, जो फासीवाद, नस्लवाद और अन्य दक्षिणपंथी विचारधाराओं का विरोध करता है. यह मुख्य रूप से वामपंथी विचारों से प्रेरित है और इसमें विभिन्न समूह और व्यक्ति शामिल हैं.

