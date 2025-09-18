scorecardresearch
 

Feedback

चार्ली कर्क की हत्या के बाद ट्रंप का बड़ा कदम, Antifa को घोषित किया आतंकी संगठन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त चार्ली कर्क की 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी कैंपस में हत्या कर दी गई थी. इस मामले में एक शख्स को अरेस्ट किया गया है.

Advertisement
X
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एंटीफा को आतंकी संगठन घोषित किया (Photo: AFP)
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एंटीफा को आतंकी संगठन घोषित किया (Photo: AFP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और कंजरवेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की हत्या चर्चा में है. कर्क की हत्या से ट्रंप गुस्साए हुए हैं. इस बीच उन्होंने वामपंथी और फासीवाद विरोधी संगठन एंटीफा (Antifa) को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है. 

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर एंटीफा को फंड मुहैया कराने वालों को चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा है कि जो भी इस संगठन की मदद करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ट्रंप ने कहा कि मुझे अपने सभी अमेरिकी देशभक्तों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं एक बीमार, खतरनाक, कट्टरपंथी वामपंथी संगठन एंटीफा को एक प्रमुख आतंकी संगठन घोषित कर रहा हूं. मैं दृढ़ता से कह रहा हूं कि एंटीफा को वित्तपोषित करने वालों की गहन जांच की जाएगी. इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद.

सम्बंधित ख़बरें

US Rate Cut Impact On India
US से आई एक खबर, खुलते ही 83000 के पार सेंसेक्स, ये शेयर भागे 
america federal reserve rate cut
US Fed Rate Cut 2025: अमेरिका ने घटाईं ब्याज दरें 
Fed Rate Cut Impact On Markets
US का एक फैसला... जापान से कोरिया तक झूमे शेयर बाजार, भारत के लिए ग्रीन सिग्नल 
12-foot golden statue of President Donald Trump holding a Bitcoin was unveiled(X)
चेहरे पर मुस्कान, हाथ में क्रिप्टोकॉइन... US कैपिटल के बाहर लगा ट्रंप का 12 फुट ऊंचा गोल्डन स्टैच्यू 
Federal Reserve Chairman Jerome Powell
अमेरिका ने घटाई ब्याज दर, 2025 में पहली बार उठाया ये कदम, भारत पर दिखेगा असर 

बता दें कि पिछले हफ्ते ट्रंप ने देश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा के लिए बार-बार इस संगठन को दोषी ठहराया था. उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे मैं मुश्किल में पड़ सकता हूं, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है. वामपंथी कट्टरपंथी ही समस्या हैं, और वे क्रूर हैं, वे भयानक हैं और वे राजनीतिक रूप से चतुर हैं. 

Advertisement

एंटीफा का मतलब है एंटी फासिस्ट. यह एक विकेंद्रित आंदोलन है, जो फासीवाद, नस्लवाद और अन्य दक्षिणपंथी विचारधाराओं का विरोध करता है. यह मुख्य रूप से वामपंथी विचारों से प्रेरित है और इसमें विभिन्न समूह और व्यक्ति शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement