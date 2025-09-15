scorecardresearch
 

Feedback

'हम रूस पर और प्रतिबंध लगाने को तैयार, लेकिन EU को भी उठाने होंगे कड़े कदम', बोले डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोप को भी अमेरिका जैसा सख्त रुख अपनाना होगा. उन्होंने NATO देशों से आग्रह किया कि वे रूस से तेल खरीदना बंद करें और चीन पर भी 50-100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही. ट्रंप ने G7 से भारत और चीन पर भी कड़ा कदम उठाने की अपील की है.

Advertisement
X
ट्रंप ने NATO देशों से अपील की कि वह रूस से तेल न खरीदें (Photo: Reuters)
ट्रंप ने NATO देशों से अपील की कि वह रूस से तेल न खरीदें (Photo: Reuters)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए यूरोप को अमेरिका की तरह कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा. उन्होंने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि यूरोप अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है, मैं नहीं चाहता कि वे ऐसा करें. जो प्रतिबंध यूरोप लगा रहा है, वह पर्याप्त नहीं हैं. मैं तो प्रतिबंध लगाने को तैयार हूं, लेकिन यूरोप को अपने प्रतिबंध अमेरिका के अनुरूप सख्त करने होंगे. 

ट्रम्प ने NATO देशों से भी आग्रह किया कि वे रूस से तेल खरीदना बंद करें और उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, इसके अलावा उन्होंने चीन पर भी सख्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि नाटो समेत अन्य देश मिलकर चीन पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएं. ये टैरिफ तब तक लागू रहने चाहिए जब तक रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हो जाता. उन्होंने कहा कि चीन का रूस पर बहुत प्रभाव है, इन टैरिफ से चीन की पकड़ कमजोर होगी.

G7 से भी कड़ा कदम उठाने की अपील

अमेरिका ने G7 देशों से भी आग्रह किया कि वे उन देशों पर टैरिफ लगाएं जो रूस से तेल खरीदते हैं. उन्होंने खास तौर पर भारत और चीन को रूस के युद्ध अभियान में मददगार बताया है. G7 के वित्त मंत्रियों के साथ बातचीत के दौरान अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने कहा कि सिर्फ एकजुट प्रयास से ही रूस के युद्ध के लिए धन प्रवाह को रोक सकते हैं. तभी हम पर्याप्त आर्थिक दबाव डाल पाएंगे और इस युद्ध को समाप्त कर पाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Trump_Russia_China
Trump के निशाने पर आया चीन, NATO देशों से की ये अपील 
US Commerce Secretary Howard Lutnick (Photo: AFP)
'हमसे एक बोरी मक्का तक नहीं खरीदता...', भारत के सख्त रुख के आगे बेबस नजर आए अमेरिकी मंत्री  
Trump lobbies Nato to sanction Russia and hit China with 50-100% tariffs.
भारत नहीं, अब रूस और चीन पर फोकस... टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने खोज निकाले बड़े 'दुश्मन' 
Weapons hang on display for sale at a gun shop in Florida, US
अमेरिका में आसानी से कैसे खरीद सकते हैं बंदूक? लेकिन भारत में ऐसा मुमकिन क्यों नहीं 
america-venenzuela tensions
US ने प्यूर्टो रिको में तैनात किए 5 F-35 Fighter Jets 
Advertisement

G7 में एकजुटता का संकेत

वर्तमान में G7 की अध्यक्षता करने वाला ओटावा यह भी स्पष्ट कर चुका है कि सदस्य देश मिलकर रूस पर दबाव बढ़ाएंगे. साथ ही वे यूक्रेन की दीर्घकालीन आर्थिक पुनर्प्राप्ति को भी सुनिश्चित करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement