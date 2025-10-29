scorecardresearch
 

ट्रंप ने PM मोदी को बताया Nicest Looking Guy... टैरिफ डील पर दिया बड़ा अपडेट

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है. दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ ट्रेड डील पर भी बड़ा अपडेट दिया.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बताया कठोर (Photo: ITG)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है. दक्षिण कोरिया के बसान में APEC CEO समिट को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'नाइसेस्ट लुकिंग गाइ' बताया और कहा कि वह ऐसे लगते हैं, जैसे आप अपने पिता को चाहते हो. ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान युद्ध का जिक्र कर फिर से पुराना सीजफायर वाला राग भी अलापा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि वह बहुत कठोर हैं. वह (पीएम मोदी) बोले कि नहीं, हम लड़ेंगे. मैंने कहा वाह, यह वही आदमी है जिसे मैं जानता हूं. उन्होंने आगे कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ व्यापार नहीं कर सकते. ट्रंप के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि हमें व्यापार करना ही चाहिए.

उन्होंने कहा कि मैंने ये दोहराया कि आप पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू कर रहे हैं, हम व्यापार नहीं करेंगे. फिर मैंने पाकिस्तान को फोन किया. ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान से भी यही कहा. पाकिस्तान से कहा कि आप भारत से लड़ रहे हैं और आप जानते हैं कि दो परमाणु संपन्न राष्ट्र. पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, नहीं, आपको हमें लड़ने देना चाहिए. ट्रंप ने कहा कि मुझसे दोनों ही देशों ने कहा कि आप जानते हैं, वे युद्ध कर रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने स्पष्ट कहा कि हम ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको एक-दूसरे पर गोलीबारी बंद करनी होगी. उन्होंने वही पुराना राग अलापते हुए कहा कि सात विमान गिराए गए, आपको युद्ध रोकना होगा और उन्होंने युद्ध रोक दिया. ट्रंप ने दावा किया कि हमने साफ कह दिया था कि हर देश पर 250 फीसदी टैरिफ लगाएंगे. इसका मतलब है कि आप कभी व्यापार नहीं करेंगे और 48 घंटे के भीतर युद्ध खत्म हो गया.

यह भी पढ़ें: खत्‍म होगा ट्रेड वॉर... US-China में डील पक्‍की? जानिए कौन मानेगा किसकी बात

ट्रंप ने कहा कि कोई मारा नहीं गया, इसने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया है. हमने लाखों जिंदगियां बचाईं. ट्रंप ने भारतीयों को अच्छे लोग बताया और कहा कि क्या आपको लगता है कि बाइडेन ऐसा कर पाते? मुझे नहीं लगता. डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा हूं. प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और मुझे बहुत सम्मान, प्यार है.

यह भी पढ़ें: 'फेयर और एक बेहतरीन डील...' US-India ट्रेड पर क्‍या बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई देते-देते, सीजफायर का पुराना राग अलापते-अलापते अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के सात विमान गिराने वाले प्रोपेगैंड का भी उल्लेख कर गए. वह इस आतंकी देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और हारकर फील्ड मार्शल का ओहदा पा अपनी पीठ खुद ही थप-थपाते घूम रहे पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को भी महान बता गए. 

---- समाप्त ----
