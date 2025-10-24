भारत और अमेरिका के बीच डील होने ही वाली है, ऐसा दावा एक रिपोर्ट में किया गया था. जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बयान दिया है. कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि भारत-अमेरिका के बीच प्रस्‍तावित व्‍यापार समझौते के बीच बातचीत अच्‍छी तरह से चल रही है. जल्‍द ही दोनों पक्षों के बीच एक फेयर और बेहतरी डील का ऐलान होगा.

गोयल ने एक बातचीत में कहा कि हम अमेरिका के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं और हाल ही में कॉमर्स सेक्रेटरी अमेरिका गए और अमेरिकी समकक्षों के साथ मुलाकात और चर्चा की है. बातचीत जारी है और हमें उम्‍मीद है कि जल्‍द ही एक निष्‍पक्ष और संतुलित समझौता होगा.

गौरतल‍ब है कि पिछले हफ्ते के दौरान वाणिज्‍य सचिव राजेश अग्रवाल की अगुवाई में भारतीय टीम वाशिंगटन गई थी, जहां पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ 3 दिनों तक व्‍यापार वार्ता को लेकर बातचीत हुई. 17 अक्‍टूबर को यह बैठक समाप्‍त हो गई.

भारत अमेरिका में टैरिफ टेंशन

अमेरिका ने भारतीय सामानों के आयात पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है. इसमें 25 फीसदी एक्‍स्‍ट्रा टैरिफ भारत पर रूसी तेल की खरीदारी करने पर पेनल्‍टी के तौर पर लगाया है. लेकिन अब व्‍यापार समझौते के तहत इसे 50 से घटाकर 15 फीसदी तक लाने की चर्चा हो रही है. एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अमेरिका बहुत जल्‍द टैरिफ को कम करके 15 से 16 फीसदी कर देगा.

Advertisement

वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुछ एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट्स जैसे कॉर्न के लिए भारत अमेरिका के लिए मार्केट खोल सकता है. हालांकि अभी तक इन सभी चीजों को लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

भारत-अमेरिका के ट्रेड डील टारगेट

दोनों देशों के बीच ट्रेड डील का टारगेट 2030 तक द्विपक्षीय व्‍यापार को वर्तमान 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर से ज्‍यादा करना है. भारत का लगातार चौथे साल सबसे बड़ा व्‍यापारिक साझेदार अमेरिका है. 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 131.84 अरब डॉलर रहा, जिसमें 86.5 अरब डॉलर का निर्यात है, जो भारत के कुल निर्यात का 18 फीसदी है और आयात का 6.22 फीसदी और कुल व्यापार का 10.73 प्रतिशत है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हाई टैरिफ के कारण भारत का अमेरिका को निर्यात सितंबर महीने के दौरान 11.93 फीसदी से घटकर 5.46 अरब डॉलर आ गया. वहीं आयात 11.78 प्रतिशत बढ़कर 3.98 अरब डॉलर पहुंच गया.

---- समाप्त ----