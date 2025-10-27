अमेरिका और चीन व्‍यापार विवादों अब शुरुआती समझौते पर पहुंच रहे हैं. चर्चा है कि बढ़ते तनाव को कम करते हुए डोनाल्‍ड ट्रंप और शी जिनपिंग इस महीने के अंत तक व्‍यापार समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं. इसके बाद टैरिफ विवाद से लेकर सोयाबीन एक्‍सपोर्ट और रेयर अर्थ मिनरल्‍स रुकवट खत्‍म हो सकती है. वहीं India-US के बीच भी डील जल्‍द हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो शेयर बाजारों में शानदार तेजी आ सकती है.

अमेरिका और चीन दोनों देशों के टॉप ट्रेड अधिकारियों ने रविवार को कुआलालंपुर में दो दिनों की गहरी चर्च की है, जिसमें फेंटेनाइल और शिपिंग चार्ज से लेकर सोयाबीन एक्‍सपोर्ट और रेयर अर्थ बैन तक के मुद्दों को लेकर पॉजिटिव संकेत मिले हैं.

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने CBS न्यूज को बताया कि चीनी वस्तुओं पर ट्रंप के प्रस्तावित 100% टैरिफ का खतरा पूरी तरह से टल गया है. बदले में, चीन द्वारा सोयाबीन की बड़ी खरीद फिर से शुरू करने और रेयर अर्थ मिनरल्‍स पर एक्‍सपोर्ट बैन को कम से कम एक साल के लिए टालने की उम्मीद है.

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने फॉक्स न्यूज संडे पर रेयर-अर्थ वार्ता का जि‍क्र करते हुए कहा कि हम उस टारगेट की ओर बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं. ट्रंप ने भी आसियान शिखर सम्मेलन में अपने कमेंट के दौरान इसी उम्‍मीद को दोहराया और इसे 'चीन के साथ अच्छे समझौते' की दिशा में एक कदम बताया है.

ट्रंप ने चीन पर हाई टैरिफ की दी थी धमकी

गौरतलब है कि डील के संकेत महीनों तक चले ट्रेड वॉर के बाद आया है. हाल ही में चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्‍स के निर्यात पर सख्‍ती कर दी थी, जिसके बाद ट्रेन ने हाई टैरिफ की चेतावनी दी थी. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सबकुछ ठीक होने वाला है.

अगर यह नया समझौता गुरुवार को ट्रंप-शी शिखर सम्मेलन में तय हो जाता है, तो इससे टिकटॉक की बिक्री से जुड़े विवाद और बंदरगाह शुल्क भी सुलझ जाएंगे, क्‍योंकि यह दोनों ही मुद्दे व्‍यापार युद्ध के केंद्र में रहे हैं.

चीन ने ट्रेड डील को लेकर क्‍या संकेत दिए हैं?

चीनी दूत ली चेंगगांग ने पुष्टि की कि फेंटेनाइल नियंत्रण पर सहमति बन गई है और इस मुद्दे से जुड़े अमेरिकी टैरिफ वापस लिए जाने के संकेत मिले हैं. इस खबर के आने के बाद शेयर बाजार में अच्‍छी प्रतिक्रियाएं आई हैं. ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड डॉलर जैसे रिस्‍की करेंसी में तेजी आई है, जबकि येन और स्विस फ्रैंक जैसे सेफ करेंसी में गिरावट आई है. बिटकॉइन में लगातार चौथे दिन तेजी है.

