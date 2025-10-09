scorecardresearch
 

फिलिस्तीन-इजरायल युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा! ट्रंप कुछ ही दिनों में कर सकते हैं मिस्र का दौरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे इस वीकेंड मिस्र जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका, कतर, मिस्र और इज़रायल के वार्ताकार गाजा जंग खत्म करने और बंधकों की अदला-बदली के लिए सीजफायर समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं.

ट्रंप के शांति प्लान पर हमास की सहमति (Photo: Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह इस वीकेंड मिस्र की यात्रा कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका और कतर के टॉप अधिकारी बंधकों के बदले सीजफायर समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि गाजा युद्ध खत्म करने का समझौता 'बहुत करीब' है.

व्हाइट हाउस में बोलते हुए, ट्रंप ने कहा कि वार्ताकारों ने बताया है कि समझौता लगभग पूरा होने वाला है. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मुझे विदेश मंत्री ने अभी-अभी एक नोट दिया है, जिसमें कहा गया है कि हम मिडिल ईस्ट में एक समझौते के बहुत करीब हैं, और उन्हें जल्द ही मेरी ज़रूरत पड़ेगी."

राष्ट्रपति ने कहा कि वह शनिवार को ही मिस्र के लिए रवाना हो सकते हैं, या तो बंधकों की रिहाई से पहले या उसके तुरंत बाद. उन्होंने अपना बयान खत्म करते हुए कहा, "मुझे मिडिल ईस्ट में कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए अभी जाना होगा."

हमास की सहमति...

हमास ने गाजा समझौते पर सहमति जताई है, जिस पर गुरुवार को मिस्र में हस्ताक्षर किए जाएंगे. इस समझौते में गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए पांच क्रॉसिंग तुरंत खोलना, गाजा वापसी मानचित्र में बदलाव और पहले चरण में 20 इज़रायली बंदियों को ज़िंदा रिहा करना शामिल है. इस समझौते की गारंटी अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जब तक दोनों पक्ष इसकी शर्तों का पालन करते हैं, तब तक हमले फिर से शुरू नहीं होंगे.

trump on gaza

कतर ने निभाई अहम भूमिका...

अमेरिका, इज़रायल, मिस्र और कतर के वार्ताकार सोमवार से ही मिस्र के रिसॉर्ट शहर शर्म अल-शेख में सीजफायर और बड़े पैमाने पर बंधक-कैदियों की अदला-बदली की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए मौजूद हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी भी इस चर्चा में शामिल हुए. कतर ने मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

गाजा शांति समझौते पर कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "मध्यस्थों का कहना है कि गाजा युद्धविराम के पहले चरण की सभी शर्तों पर सहमति बन गई है. गाजा युद्धविराम में युद्ध की समाप्ति, इज़रायली बंधकों और फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, और सहायता पहुंचाना शामिल है.

gaza
मिस्र में इजरायल, अमेरिकी और कतर के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य गले मिलते और हाथ मिलाते हुए

हमास ने बंधक-कैदियों की अदला-बदली के लिए लिस्ट सौंपी

फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक, हमास ने बुधवार को इज़रायल के साथ प्रस्तावित अदला-बदली के तहत रिहा किए जाने वाले बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट सौंपी. हमास ने कहा कि वह वार्ता की प्रगति को लेकर आशावादी है, हालांकि अभी भी कई बड़े मुद्दों का समाधान होना बाकी है, जिनमें गाजा से इज़रायली सैनिकों की वापसी की समय-सीमा और जंग खत्म होने के बाद क्षेत्र का शासन शामिल है.

हमास का कहना है कि किसी भी वापसी के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा और अंतरराष्ट्रीय गारंटी की जरूरत होनी चाहिए. उसने अब तक इज़रायल की इस मांग को खारिज किया है कि जब तक इज़रायली सेना फ़िलिस्तीनी इलाके में बनी रहे, तब तक वह निरस्त्रीकरण करे.

दबाव में इज़रायल ने कम किए हमले 

वॉशिंगटन द्वारा शांति की अपील के बाद, इज़रायल ने गाज़ा में अपने सैन्य अभियानों में कमी की है. हालांकि, हवाई हमले पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं. इज़रायली सेना ने कहा है कि उसके बलों ने गाज़ा शहर में कई आतंकवादियों को मार गिराया है, जो कथित तौर पर इज़रायली सैनिकों पर हमले की योजना बना रहे थे.

गाज़ा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने पिछले 24 घंटों में इज़रायली हमलों में आठ मौतों की सूचना दी है, जो हफ़्तों में सबसे कम दैनिक संख्या है. इससे पहले, घनी आबादी वाले शहर पर इज़रायल के हमले के दौरान दैनिक हताहतों की संख्या करीब दस गुना ज्यादा थी. 

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

 
