‘बस अब बहुत हुआ’, इंटरव्यू को बीच में छोड़ चल दिए ट्रंप, ओबामा ने भी कसा तंज

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले मतदान में अब एक हफ्ते का ही वक्त बचा है. तीन नवंबर को वोट डाले जाने हैं, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू सुर्खियां बटोर रहा है. डोनाल्ड ट्रंप इस इंटरव्यू को बीच में छोड़कर जा रहे हैं और एंकर से उनकी तीखी बहस हो जाती है. जिसके बाद इसकी अमेरिकी चुनाव में काफी चर्चा है, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इसपर तंज कसा है.



दरअसल, बीते दिनों अपने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CBS न्यूज़ के मशहूर शो ’60 मिनट्स’ में इंटरव्यू दिया. इस दौरान अमेरिकी पत्रकार लेस्ली से डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू के दौरान बहस हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि डोनाल्ड ट्रंप बीच में इंटरव्यू छोड़कर चले गए.

इंटरव्यू के दौरान लेस्ली ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर सवाल खड़े किए, साथ ही कहा कि एक राष्ट्रपति के तौर पर उनके ट्वीट सही नहीं हैं. जिसपर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सोशल मीडिया की ताकत के कारण ही राष्ट्रपति बने हैं और वो इसे नहीं बदलेंगे. जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार को टोका और कहा कि आप जो बिडेन से भी इतने सख्त सवाल क्यों नहीं पूछतीं.



ट्रंप इसके बाद खासा नाराज हुए और उन्होंने कह दिया कि ये बात करने का कोई तरीका नहीं है. अब बहुत इंटरव्यू हो गया, अब खत्म करें. डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू छोड़ते हुए जाने के हिस्से को पूरे इंटरव्यू टेलिकास्ट होने के अगले दिन रिलीज़ किया गया. जो अब वायरल हो गया है. वीडियो देखें..

Asked whether his tweets or name-calling turn people off, President Trump says: “I think I wouldn’t be here if I didn’t have social media.”



Moments later, he abruptly ended the interview. https://t.co/I6zv8qogcF pic.twitter.com/JYfPYOWGym