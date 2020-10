US: आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने भारत को बताया जलवायु परिवर्तन का दोषी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रयासों को लेकर सवाल उठाए. ट्रंप ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत, चीन और रूस का रिकॉर्ड खराब रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी पर भारत में सियासी घमासान मच गया है.

विपक्षी दलों ने ट्रंप की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है. शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रंप की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में प्रयासों की याद दिलाई और कहा कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत प्रतिबद्ध है. कई अमेरिकियों की इच्छा के विपरीत अमेरिका पीछे हटा.

What an unfortunate comment to make about India, @realDonaldTrump .

Reminder: India stands committed to climate change goals, US chose to withdraw, much against the wishes of many Americans. Thank you.