राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ पर ये निशान कैसा? पूछा गया सवाल तो बोले- टेबल से...

दावोस आए अमेरिकी राष्ट्रपति के बाएं हाथ पर एक बड़ा सा नीला जख्म देखकर लोग चौक गए. हर शख्स ये जानना चाहता था कि आखिर ट्रंप को क्या हुआ है. आखिरकार ट्रंप ने बताया कि दावोस में एक टेबल पर रगड़ देने की वजह से ये जख्म हुआ है. लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है.

ट्रंप के हाथ में इस चोट की वजह क्या है? (Photo: ITG)
स्विटजरलैंड के दावोस शहर में चल रहे विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की बैठक में ट्रंप की घोषणाओं के साथ साथ एक और चीज चर्चा में रही. ये चीज थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाएं हाथ पर दिखने वाला एक बड़ा नीला-काला दाग. दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के हाथ में इस तरह का निशान दिखना तुरंत चर्चा में आ गया. और ट्रंप के सेहत को लेकर बातें होने लगीं. 

ट्रंप के हाथ का ये निशाना 'बोर्ड ऑफ पीस'की साइनिंग सेरेमनी के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था.जहां उनके हाथ के पीछे की तरफ गहरा बैंगनी/नीला दाग था. 

इस दाग को लेकर इतनी चर्चाएं हुई कि ट्रंप को खुद इसका जवाब देना पड़ा. ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "मैं बिल्कुल ठीक हूं मैंने इसे टेबल पर दबा दिया था,  इसलिए मैंने उस पर थोड़ी सी -उसे क्या कहते हैं - क्रीम लगाई. मैंने उसे दबा दिया."

राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे इस दाग की पूरी कहानी बताई और कहा कि वह एस्पिरिन का हैवी डोज लेते हैं. और इसकी साइड इफेक्ट्स की वजह से ऐसा हुआ है. राष्ट्रपति ट्रंप ने इस साल के शुरुआत में ही वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वे अपना खून पतला करने के लिए एस्पिरिन ले रहे हैं. लेकिन ट्रंप डॉक्टरों द्वारा बताए गए डोज से कई गुना ज्यादा एस्पिरिन ले रहे हैं.

 NYT की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप तय मात्रा से लगभग चार गुना ज्‍यादा यानी 325 मिलीग्राम एस्पिरिन ले रहे हैं. हेल्ड गाइडलाइंस के अनुसार, 60 या 70 साल से कम उम्र के लोग, जिन्हें हार्ट अटैक का ज़्यादा खतरा है, उन्हें एस्पिरिन देने पर विचार किया जा सकता है. 

ट्रंप ने अपने हाथ में दिखने वाले इस जख्म के बारे में आगे कहा, "मैं कहूंगा कि अगर आपको अपना दिल पसंद है तो एस्पिरिन लें, लेकिन अगर आप थोड़ा नीला निशान नहीं चाहते हैं तो एस्पिरिन न लें. मैं बड़ी वाली एस्पिरिन लेता हूं. जब आप बड़ी वाली एस्पिरिन लेते हैं, तो वे कहते हैं कि नीला निशान पड़ जाता है."

ट्रंप ने खुद बताया कि वह डॉक्टरों के सलाह को नजरअंदाज कर ज्यादा एस्पिरिन ले रहे हैं. उन्होंने कहा, "डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आपको यह लेने की जरूरत नहीं है, सर. आप बहुत स्वस्थ हैं. मैंने कहा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता. यह इसके साइड इफेक्ट्स में से एक है.

ट्रंप ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू में बताया, 'लोग कहते हैं कि एस्पिरिन खून को पतला करने के लिए अच्छी होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में गाढ़ा खून बहे.

व्हाइट हाउस राष्ट्रपति ट्रंप के इस चोट को एक्सीडेंटल बताया. प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि "ट्रंप का हाथ साइनिंग टेबल के कोने से टकरा गया था. उन्होंने कहा, "आज दावोस में बोर्ड ऑफ पीस इवेंट में प्रेसिडेंट ट्रंप का हाथ साइनिंग टेबल के कोने से टकरा गया, जिससे उन्हें चोट लग गई." 

बाद में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि प्रेसिडेंट को आसानी से चोट लग जाती है क्योंकि वह रोज़ाना एस्पिरिन लेते हैं. अधिकारी ने इवेंट से पहले और बाद की तस्वीरें भी शेयर कीं और कहा, "कल और आज सुबह की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कोई चोट नहीं लगी है."

राष्ट्रपति के हाथों पर पहले भी कई बार चोट के निशान दिखे हैं. कई मौकों पर उन्होंने मेकअप या पट्टियों से इन निशानों को छिपाने की कोशिश की है. कई बार उन्हें कैमरों से अपना हाथ दूर करते हुए देखा गया है.

