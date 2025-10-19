scorecardresearch
 

'वो ड्रग लीडर हैं, नहीं मिलेगी सब्सिडी...', कोलंबियाई राष्ट्रपति पर भड़के ट्रंप, दे दिया झटका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लैटिन अमेरिका को समस्या मानते हैं, खासकर मेक्सिको और कोलंबिया को. उनका कहना है कि इन देशों से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासी लगातार अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं. ट्रंप का कहना है कि कोलंबिया ड्रग्स तस्करों का अड्डा बन गया है, जिस पर लगाम लगानी जरूरी है.

ट्रंप ने कोलंबिया को दिया बड़ा झटका (Photo: Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोलंबिया से खफा हैं. कोलंबिया को लेकर उनका गुस्सा इतना बढ़ा हुआ है कि उन्होंने कोलंबिया को अमेरिकी सब्सिडी से महरूम कर दिया है.

ट्रंप का कहना है कि कोलंबिया को अब से अमेरिकी सब्सिडी नहीं मिलेगी. इतना ही नहीं ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को अवैध ड्रग लीडर तक बता दिया है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ड्रग लीडर हैं और वह देशभर में ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं. ड्रग्स अब कोलंबिया में सबसे बड़ा  बिजनेस बन गया है और पेट्रो इसे रोक नहीं रहे हैं. अमेरिका से बड़े पैमाने पर मिलने वाली सब्सिडी के बावजूद अमेरिका को तबाह किया जा रहा है. आज से और अभी से कोलंबिया को हमारी ओर से दी जाने वाली सब्सिडी या किसी भी तरह के भुगतान पर रोक लगाई जाती है. 

उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर ड्रग्स की खेप कोलंबिया से अमेरिका भेजी जा रही है, जिससे अमेरिकी नागरिकों की मौत हो रही है और तबाही मच रही है. पेट्रो कम रेटिंग वाले बहुत ही अलोकप्रिय नेता हैं. उनके लिए बेहतर होगा कि ड्रग्स तस्करों पर लगाए लगाएं वरना अमेरिका अपने तरीके से इनसे निपटेगा और वह बिल्कुल सही तरीका नहीं होगा. 

ट्रंप को कोलंबिया से दिक्कत क्या है?

डोनाल्ड ट्रंप को कोलंबिया से मुख्य रूप से दो मुद्दों पर दिक्कत है. पहला गैरकानूनी रूप से प्रवासी कोलंबिया से अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं और दूसरा ड्रग्स. ट्रंप अपनी अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत कोलंबिया को अवैध प्रवासियों को वापस लेने और ड्रग तस्करी रोकने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं.

यह तनाव हाल ही में चरम पर पहुंचा, जब ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के फैसले का कड़ा जवाब दिया. ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका से निर्वासित कोलंबियाई नागरिकों को वापस भेजने के लिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया. कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने इन विमानों को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे चाहते थे कि निर्वासितों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो.

ट्रंप का कहना है कि कोलंबिया जैसे देश अमेरिका में अपराधियों को भेज रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं. वे चाहते हैं कि सभी देश अपने नागरिकों को वापस लें, वरना उन्हें सजा मिलेगी.

