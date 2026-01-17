scorecardresearch
 
डीके शिवकुमार ने रद्द किया दावोस दौरा... कर्नाटक की राजनीति में उलझ गए उप-मुख्यमंत्री

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए प्रस्तावित दावोस दौरा रद्द कर दिया है. दिल्ली और बेंगलुरु में अहम राजनीतिक और आधिकारिक बैठकों के चलते यह फैसला लिया गया है.

कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार Davos नहीं जाएंगे. (File Photo- PTI)
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्विट्ज़रलैंड के दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में शामिल होने के लिए प्रस्तावित आधिकारिक दौरा रद्द कर दिया है. वह 18 जनवरी से शुरू होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका कार्यक्रम बदल गया.

सूत्रों के मुताबिक, दावोस दौरा रद्द करने के पीछे दिल्ली और बेंगलुरु में बढ़ती राजनीतिक और आधिकारिक व्यस्तताएं बड़ी वजह हैं. आने वाले दिनों में डीके शिवकुमार की AICC के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कई अहम बैठकें प्रस्तावित हैं, जिन्हें देखते हुए यह फैसला लिया गया.

जानकारी के अनुसार, डीके शिवकुमार इस समय केंद्र सरकार के खिलाफ MNREGA (मनरेगा) को लेकर राज्य सरकार के अभियान की अगुवाई भी कर रहे हैं. इसी मुद्दे पर कर्नाटक विधानसभा का पांच दिवसीय विशेष सत्र 22 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार हैं.

राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि कर्नाटक की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और अंदरूनी समीकरणों ने भी दावोस यात्रा रद्द करने में अहम भूमिका निभाई. राज्य की राजनीति में चल रही हलचल के बीच डीके शिवकुमार का बेंगलुरु और दिल्ली में मौजूद रहना पार्टी और सरकार दोनों के लिहाज से जरूरी माना जा रहा है.

हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से दावोस दौरा रद्द करने की कोई विस्तृत वजह नहीं बताई गई है, लेकिन संकेत साफ हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंच से ज्यादा प्राथमिकता इस वक्त घरेलू राजनीति और प्रशासनिक चुनौतियों को दी जा रही है.

---- समाप्त ----
