'दर्द के साथ शपथ ली...', वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनीं डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका पर बोला हमला

वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिगेज ने सोमवार को औपचारिक रूप से देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली. यह शपथ ऐसे समय में हुई, जब अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका में ड्रग तस्करी के आरोपों में न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हुए.
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान डेल्सी रोड्रिगेज ने भावुक और आक्रामक भाषण दिया. उन्होंने कहा कि वह संवैधानिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मोरोस की उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने आई हैं और वेनेजुएला के लोगों को हुए दर्द को महसूस कर रही हैं.
डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा, मैं उस पीड़ा के साथ आई हूं, जो हमारी मातृभूमि पर हुई अवैध सैन्य आक्रामकता के बाद वेनेजुएला के लोगों को झेलनी पड़ी है. मैं उस दर्द के साथ आई हूं, जो हमारे दो नायकों के अपहरण से जुड़ा है, जिन्हें अमेरिका ने बंधक बना रखा है- राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और इस देश की प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेस.
उन्होंने आगे कहा कि वह यह शपथ सम्मान और जिम्मेदारी के साथ सभी वेनेजुएलावासियों की ओर से ले रही हैं और उन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानी साइमन बोलिवार के नाम पर शपथ ली.
56 वर्षीय डेल्सी रोड्रिगेज पेशे से श्रम कानून की वकील हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के साथ उनकी गहरी निष्ठा मानी जाती है. निजी क्षेत्र से उनके करीबी संबंध भी बताए जाते हैं. उन्हें उनके भाई जॉर्ज रोड्रिगेज ने शपथ दिलाई जो नेशनल असेंबली के प्रमुख हैं.
सोमवार को ही 283 सांसदों ने भी संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली. इनमें से बहुत कम सांसद विपक्ष से जुड़े हैं. विपक्ष का बड़ा हिस्सा, खासकर नोबेल पुरस्कार विजेता माचाडो के नेतृत्व वाला धड़ा, इस चुनाव का बहिष्कार कर चुका है.
शपथ समारोह में सिर्फ एक सांसद अनुपस्थित रहीं. प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेस, जो इस समय अमेरिका की हिरासत में हैं.