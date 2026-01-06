scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'दर्द के साथ शपथ ली...', वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनीं डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका पर बोला हमला

अमेरिका में निकोलस मादुरो की कोर्ट पेशी के बीच वेनेजुएला में सत्ता का परिवर्तन हो गया. उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और अमेरिका पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा, मादुरो का अपहरण हुआ है.

Advertisement
X
डेल्सी रोड्रिगेज़ ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ ली. (File Photo: Reuters)
डेल्सी रोड्रिगेज़ ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ ली. (File Photo: Reuters)

वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिगेज ने सोमवार को औपचारिक रूप से देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली. यह शपथ ऐसे समय में हुई, जब अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका में ड्रग तस्करी के आरोपों में न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हुए.

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान डेल्सी रोड्रिगेज ने भावुक और आक्रामक भाषण दिया. उन्होंने कहा कि वह संवैधानिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मोरोस की उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने आई हैं और वेनेजुएला के लोगों को हुए दर्द को महसूस कर रही हैं.

डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा, मैं उस पीड़ा के साथ आई हूं, जो हमारी मातृभूमि पर हुई अवैध सैन्य आक्रामकता के बाद वेनेजुएला के लोगों को झेलनी पड़ी है. मैं उस दर्द के साथ आई हूं, जो हमारे दो नायकों के अपहरण से जुड़ा है, जिन्हें अमेरिका ने बंधक बना रखा है- राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और इस देश की प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेस.

सम्बंधित ख़बरें

Judge Alvin K. Hellerstein
मादुरो केस की कमान 92 साल के जज के हाथ, ट्रंप के हाईप्रोफाइल मुकदमे में भी कर चुके सुनवाई
Nicolas Maduro and Nicolas Maduro Guerra
'पापा, देश सुरक्षित हाथों में है...', वेनेजुएला की संसद में मादुरो के बेटे ने दिया भावुक बयान
Nicolas Maduro
मादुरो की गिरफ्तारी पर UN में हंगामा, अमेरिका बोला- ये युद्ध नहीं... भड़के रूस-चीन
venezuela president nicolas maduro the prince son nicolas ernesto maduro guerra narco terrorism cartel drug trafficking usa
'गद्दारों का नाश हो', जानिए कौन है मादुरो का बेटा 'प्रिंस', जिसने US को दी धमकी
वेनेजुएला पर हमले के पीछे क्या है अमेरिका का असली मकसद? देखें ब्लैक & व्हाइट

उन्होंने आगे कहा कि वह यह शपथ सम्मान और जिम्मेदारी के साथ सभी वेनेजुएलावासियों की ओर से ले रही हैं और उन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानी साइमन बोलिवार के नाम पर शपथ ली.

Advertisement

56 वर्षीय डेल्सी रोड्रिगेज पेशे से श्रम कानून की वकील हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के साथ उनकी गहरी निष्ठा मानी जाती है. निजी क्षेत्र से उनके करीबी संबंध भी बताए जाते हैं. उन्हें उनके भाई जॉर्ज रोड्रिगेज ने शपथ दिलाई जो नेशनल असेंबली के प्रमुख हैं.

सोमवार को ही 283 सांसदों ने भी संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली. इनमें से बहुत कम सांसद विपक्ष से जुड़े हैं. विपक्ष का बड़ा हिस्सा, खासकर नोबेल पुरस्कार विजेता माचाडो के नेतृत्व वाला धड़ा, इस चुनाव का बहिष्कार कर चुका है.

शपथ समारोह में सिर्फ एक सांसद अनुपस्थित रहीं. प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेस, जो इस समय अमेरिका की हिरासत में हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement