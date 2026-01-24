बेकहम फैमिली में टिपिकल 'सास-बहू' ड्रामा, पढ़ें- फुटबॉलर के परिवार में टकराव की पूरी कहानी

इंग्लैंड के पूर्व स्टार फुटबॉलर डेविड बेकहम और उनकी पत्नी विक्टोरिया बेकहम को दुनियाभर में पावर कपल के रूप में जाना जाता है लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका परिवार घरेलू विवाद की वजह से चर्चा में हैं. यह विवाद असल में उनके बड़े बेटे ब्रुकलिन बेकहम और उनकी पत्नी निकोला पेल्ट्ज बेकहम को लेकर है. लेकिन बेकहम परिवार में सास और बहू के बीच खटपट की वजह क्या है?

बेकहम परिवार के बडे़ बेटे ब्रुकलिन 26 साल हैं. उन्होंने 2022 में अरबपति कारोबारी की बेटी निकोला से शादी की थी. ब्रुकलिन ने अपने माता-पिता पर आरोप लगाए हैं कि वे उसकी शादी और व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करते रहे हैं और उसके रिश्ते को खराब करने की कोशिशें कर रहे हैं. ब्रुकलिन ने जनवरी 2026 में एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा था कि उनके माता-पिता ने वर्षों से ब्रांड बेकहम की पब्लिक छवि को परिवारिक रिश्तों से ऊपर रखा है और उनकी मां विक्टोरिया विशेष रूप से उनकी पत्नी निकोला पेल्ट्ज को लेकर आलोचनात्मक रही हैं.

ब्रुकलिन का कहना है कि परिवार में आपसी संबंधों से ऊपर मीडिया, पब्लिसिटी और बाहरी छवि को प्राथमिकता दी घई और यही चीज धीरे-धीरे रिश्तों में दरार बन गई. उन्होंने ये भी कहा कि उसके परिवार ने उनकी पत्नी निकोला को कई मौकों पर अपमानित किया, जैसे डेविड बेकहम के 50वें जन्मदिन के समारोह में उसे न बुलाया जाना.

लेकिन सास-बहू के बीच बनती क्यों नहीं?

खबरों की मानें तो ब्रुकलिन की पत्नी निकोला को बेकहम परिवार का व्यवहार टॉक्सिक लगता है और दोनों ने एक दूसरे की ओर से अपने पक्ष की बात कही है निकोला ने ब्रोकलिन के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई, जबकि कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि परिवार के अन्य सदस्यों और भाइयों के बीच भी मतभेद हो गए.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विक्टोरिया और निकोला के बीच खटपट का पहला मामला निकोला और ब्रुकलिन की शादी से जुड़ा है. निकोला और ब्रुकलिन की शादी के वक्त विक्टोरिया ने अपने फैशन ब्रांड के तहत निकोला की वेडिंग ड्रेस डिजाइन करने की पेशकश की थी, लेकिन आखिरी समय पर वह ड्रेस तैयार नहीं हो पाई. इस वजह से निकोला को दूसरी डिजाइनर की ड्रेस पहननी पड़ी लेकिन निकोला ने अपमान और अनदेखी के तौर पर लिया.

दूसरी बड़ी वजह है विक्टोरिया का कंट्रोलिंग स्वभाव, जिसकी शिकायत खुद ब्रुकलिन करते रहे हैं. बेकहम परिवार दशकों से एक परफेक्ट पब्लिक इमेज में जीता आया है, जहां हर चीज मसलन कपड़े, बयान, तस्वीरें ब्रांड के हिसाब से होते हैं. निकोला इस ढांचे में फिट नहीं बैठतीं. वह एक अरबपति परिवार से आती हैं, आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हैं और अपने फैसलों में किसी फैमिली ब्रांड की मंजूरी नहीं चाहतीं. बताया जाता है कि यही आजादी विक्टोरिया को खटकती है.

तीसरा टकराव स्पेस और स्पॉटलाइट को लेकर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्टोरिया को यह पसंद नहीं आया कि शादी और उसके बाद के महीनों में मीडिया की सहानुभूति और ध्यान निकोला की ओर से अधिक गया. शादी के रिसेप्शन में फर्स्ट डांस से जुड़े विवाद पर निकोला को मीडिया सिंपेथी मिली.

चौथी और अहम वजह है ब्रुकलिन का अपनी पत्नी के पक्ष में पूरी तरह खड़ा हो जाना. पारंपरिक सास-बहू टकराव में बेटा अक्सर बीच में संतुलन बनाता है, लेकिन यहां ब्रुकलिन ने खुलकर निकोला का पक्ष लिया. इससे विक्टोरिया को यह महसूस हुआ कि वह अपने बेटे पर से भावनात्मक पकड़ खो रही हैं.

