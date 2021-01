फिलीपींस: दोस्तों के साथ पार्टी करने गई एयरहोस्टस की गैंगरेप के बाद मौत, सोशल मीडिया पर इंसाफ के लिए कैंपेन

फिलीपींस में एक एयर होस्टेस की मौत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. एयरहोस्टेस अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी मना रही थी, जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसकी मौत हो गई. इस खबर ने फिलीपींस में सनसनी फैला दी है, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया की दुनिया में भी तूफान खड़ा हो गया है. मंगलवार की सुबह भी ट्विटर पर #JusticeForChristineDacera वर्ल्डवाइड ट्रेंड करता रहा.

23 साल की क्रिस्टीन डेकेरा फिलीपींस एयरलाइंस में एयरहोस्टेस थीं. जो कि अपने दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने मकाती के एक होटल में रुकी थी. रात को पार्टी तक तो सब ठीक थी, लेकिन सुबह जब दोस्तों ने क्रिस्टीन को मृत देखा तो हर किसी की हालत खराब हो गई.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, पुलिस को जब क्रिस्टीन की लाश मिली तो उसपर काफी निशान थे, जो गैंगरेप की गवाही दे रहे थे. इस पूरी घटना के बाद काफी सनसनी फैल गई है, एयरलाइंस की ओर से भी किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया है.

Rape is one of the most terrible crimes on earth and it happens every few minutes. The problem with groups who deal with rape is that they try to educate women about how to defend themselves. What really needs to be done is teaching men not to rape.#JusticeForChristineDacera pic.twitter.com/nlXwT6zQMo