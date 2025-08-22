भारत के बाद पाकिस्तान गए चीनी विदेश मंत्री ने मुनीर से की मुलाकात, आतंकवाद को लेकर कही ये बात

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की. इस दौरान दोनों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और आपसी हित के मामलों पर चर्चा की. इस मुलाकात के बाद सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि चीन ने पाकिस्तान की संप्रभुता और विकास के लिए दृढ़ समर्थन जताया है. चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान जाने से पहले भारत का दौरा किया था जिसे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की दिशा में अहम बताया जा रहा है.

भारत दौरे के बाद अफगानिस्तान होते हुए चीनी विदेश मंत्री बुधवार को पाकिस्तान पहुंचे. वो इस्लामाबाद में विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता के छठे दौर में भाग लेने के लिए पाकिस्तान गए हैं. पाकिस्तान दौरे में वांग ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की है.

आसिम मुनीर से वांग यी की मुलाकात को लेकर सेना ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, 'चीन ने पाकिस्तान की संप्रभुता और विकास के लिए दृढ़ समर्थन जताया है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी सदाबहार रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं. सेना प्रमुख मुनीर और विदेश मंत्री वांग के बीच चर्चा क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध और आपसी हित के मामलों पर केंद्रित रही.'

इसमें आगे कहा गया, 'दोनों पक्षों ने हर स्थिति में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. वांग यी ने पाकिस्तान की संप्रभुता और विकास के लिए चीन के दृढ़ समर्थन को दोहराया.’

मुनीर ने जताया चीन का आभार

मुनीर ने चीन के लगातार समर्थन के लिए आभार जताया. सेना की तरफ से कहा गया कि बैठक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता के साथ खत्म हुई.

पिछले महीने मुनीर ने चीन का दौरा किया था, जहां उन्होंने उपराष्ट्रपति हान जेंग, वांग और शीर्ष सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी. हालांकि, इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुनीर से मुलाकात नहीं की थी.

गुरुवार को चीनी विदेश मंत्री और पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0, व्यापार और आर्थिक संबंध जैसे मुद्दों पर बात की. वांग ने काबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया. तीनों पक्षों ने CPEC के काबुल तक विस्तार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है.

यह तीन सालों में वांग की दूसरी पाकिस्तान यात्रा है. इस हफ्ते की शुरुआत में वांग ने नई दिल्ली का दौरा किया था, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता की थी. अपने भारत दौरे में वांग यी ने मंगलवार को एनएसए अजीत डोभाल के साथ विशेष प्रतिनिधियों की सीमा वार्ता के 24वें दौर में भाग लिया था.

