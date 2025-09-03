scorecardresearch
 

Feedback

'एक ही प्लैनेट पर रहते हैं, दादागीरी से नहीं चलेगी दुनिया...', ट्रंप को जिनपिंग ने दिया दो टूक मैसेज

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में सीधे तौर पर अमेरिका का नाम लिए बिना वैश्विक शांति और सहयोग पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मानवता को शांति या युद्ध, बातचीत या टकराव और सबके लिए लाभ या नुकसान के बीच रास्ता चुनना होगा.

Advertisement
X
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ट्रंप को चुनौती (Photo: Reuters)
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ट्रंप को चुनौती (Photo: Reuters)

दूसरे विश्वयुद्ध में जापान की हार के 80 वर्ष पूरे होने के मौके पर चीन की राजधानी बीजिंग में भव्य मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया. तीन सितंबर को चीन हर साल विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है. इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तियानमेन चौक पर परेड की सलामी भी ली. साथ ही इस मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब भी दिया.

राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपने संबोधन में अमेरिका का नाम लिए बगैर अपने इरादे जाहिर कर दिए. उन्होंने कहा कि चीन किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं है और यह हमेशा आगे बढ़ता रहता है. 

उन्होंने कहा कि इंसान एक ही प्लैनेट पर रहते हैं इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए और मिलजुलकर शांति से रहना चाहिए. यह दुनिया वापस जंगल राज में नहीं लौटनी चाहिए, जहां छोटे और कमजोर देशों को बड़े देश धमकाते रहे और दादागीरी करते रहे. हमें शांति से आगे बढ़ने के रास्ते का पालन करना चाहिए और वैश्विक शांति और सौहार्द की सुरक्षा करनी चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

china victory day parade weapons
स्टील्थ फाइटर, एंटी शिप मिसाइल, अंडर सी ड्रोन... चीन के नए हथियार कितने खतरनाक? 
China_Militry_Parade_US_Dushman
China की विक्ट्री डे परेड में जुटे US के दुश्मन! 
Putin kim and xi jinping
'US के खिलाफ साजिश...', चीन की परेड में जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग को साथ देख ट्रंप का निशाना! 
China Military Day Parade
पुतिन, किम-जोंग-उन और पेजेश्कियान... चीन की विक्ट्री डे परेड में अमेरिका के दुश्मनों का जुटान 
चीन-पाक की 'ऑल वेदर' दोस्ती, भारत के लिए कैसे है खतरा? देखें B&W 
ि
चीन की विक्ट्री डे परेड में सलामी लेते राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Photo: Reuters)

शी जिनपिंग ने कहा कि मानवता को शांति या युद्ध, बातचीत या टकराव और सबके लिए लाभ या नुकसान के बीच रास्ता चुनना होगा. यह बयान अमेरिका की व्यापारिक टैरिफ नीतियों और वैश्विक प्रभाव पर एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी माना गया.

Advertisement

जिनपिंग ने परेड को चीन के पुनर्जनन का प्रतीक बताते हुए एक नई वैश्विक व्यवस्था की वकालत की, जो गैर पश्चिमी देशों के नेतृत्व में हो. उन्होंने ये भी कहा कि चीन शांतिपूर्ण विकास के रास्ते पर कायम रहेगा और सभी देशों को एक-दूसरे का ध्यान रखने और मदद करने की आवश्यकता है ताकि युद्ध जैसी त्रासदियों से बचा जा सके.

हालांकि, जिनपिंग ने अमेरिका के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगाया, लेकिन परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जैसे नेताओं की मौजूदगी को अमेरिका के लिए एक कूटनीतिक संदेश माना गया. इस आयोजन को अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुटता और चीन की बढ़ती सैन्य व वैश्विक ताकत के प्रदर्शन के रूप में देखा गया.

चीन की इस विक्ट्री डे परेड में कुल 26 विदेशी नेता मौजूद रहे.इनमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग हलाइंग, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव, मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको शामिल रहे. यूरोप से स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुचिच भी शामिल हुए. उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन विशेष ट्रेन से चीन पहुंचे और इस परेड का हिस्सा बने.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement