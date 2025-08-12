कनाडा में इंडियन कपल के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार, मिली जान से मारने की धमकी

कनाडा (Canada) के पीटरबरो शहर में एक भारतीय कपल को नस्लीय हमले का शिकार होना पड़ा है. 29 जुलाई को लैंसडाउन प्लेस मॉल की पार्किंग में कुछ युवकों ने उन्हें अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी. यह घटना तब हुई, जब भारतीय शख्स ने अपने व्हीकल को हुए नुकसान को लेकर युवकों से सवाल किया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने एक 18 साल युवक को गिरफ्तार किया है.
वायरल वीडियो में तीन युवक एक पिकअप ट्रक में बैठकर इंडियन कपल की व्हीकल का रास्ता रोकते हुए नजर आ रहे हैं. ये युवक भारतीय शख्स को अपशब्द कहे और नस्लीय टिप्पणियां की.
ग्रुप के एक युवक ने तो यहां तक धमकी दी, "क्या तुम चाहते हो कि मैं व्हीकल से बाहर आऊं और तुम्हें मार दूं?" पुलिस का कहना है कि यह व्यवहार किसी भी समुदाय में स्वीकार्य नहीं है.
18 साल का युवक गिरफ्तार...
घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कवर्था लेक्स (Kawartha Lakes) से एक 18 साल के युवक को गिरफ्तार किया. उस पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है. आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और अब उसे 16 सितंबर को अदालत में पेश होना है.
पुलिस ने बताया कि भले ही कनाडा के कानून में इस मामले के लिए कोई विशेष हेट क्राइम का आरोप नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे व्यवहार उसमें शामिल हैं.
यह भी पढ़ें: गायब छात्र, विदेशी कॉल और कनाडा कनेक्शन... शिमला के बिशप कॉटन स्कूल किडनैपिंग केस का ऐसे हुआ पर्दाफाश!
पुलिस ने क्या कहा?
पीटरबरो (Peterborough) के पुलिस चीफ स्टुअर्ट बेट्स ने इस घटना की निंदा की है. उन्होंने कहा, "यह हमारे शहर या किसी भी समुदाय में स्वीकर किया जा सकने वाला व्यवहार नहीं है."
उन्होंने लोगों से इस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट करने की अपील की. स्टुअर्ट बेट्स ने आगे कहा कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे पुलिस जांच कर सके और उचित आरोप लगा सके.