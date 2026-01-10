scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लंबे क्रिमिनल रिकॉर्ड के बाद भी क्यों रिहा था शिवांक अवस्थी की हत्या का आरोपी? जानें कैसा है कनाडा का पैरोल सिस्टम

टोरंटो में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के पास 20 वर्षीय भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की हत्या ने कनाडा के पैरोल सिस्टम पर सवाल उठा दिए हैं. आरोपी 28 वर्षीय बाबाटुंडे अफुवापे का लंबा और हिंसक अपराधी रिकॉर्ड था, फिर भी उसे पैरोल मिली थी.

Advertisement
X
Shivank Avasthi (Photo Credit: Toronto Police)
Shivank Avasthi (Photo Credit: Toronto Police)

23 दिसंबर 2025 को कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के स्कारबोरो परिसर के पास 20 वर्षीय भारतीय डॉक्टोरल छात्र शिवांक अवस्थी को बेरहमी से गोली मार दी गई. उसकी हत्या ने कनाडा के पैरोल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने मामले की जांच के बाद 28 दिसंबर को 28 वर्षीय नाइजीरियन मूल के कनाडाई नागरिक बाबाटुंडे अफुवापे को गिरफ्तार किया और उस पर पहली डिग्री हत्या (first‑degree murder) का आरोप लगाया.

हालांकि पुलिस का कहना है कि शिवांक को अफुवापे पहले से नहीं जानता था लेकिन इस घटना के बाद सवाल उभरे हैं कि क्या अफुवापे जैसे अपराधी को पैरोल देना ही इस दर्दनाक हत्या का कारण है?

क्या है कनाडा का पैरोल सिस्टम?

सम्बंधित ख़बरें

Convicted criminal Babatunde Afuwape who killed Indian student Shivank Avasthi in Toronto
कभी डकैती, कभी हमले, अब पैरोल पर हत्या... लंबे आपराधिक रिकॉर्ड वाला है शिवांक का मुजरिम
New revelations in Shivank Awasthi's murder case
पैरोल पर था आरोपी, शिवांक से कोई जान-पहचान नहीं... कनाडा में भारतीय छात्र की हत्या में खुलासा
28-year-old Babatunde Afuwape has been charged with first-degree murder in connection with the killing of an Indian student.
कनाडा में भारतीय छात्र शिवांक की हत्या मामले में गिरफ्तारी, फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोप
इमिग्रेशन कटौती के बावजूद कनाडा क्यों आगे निकल गया
इमिग्रेशन में कटौती के बावजूद छात्रों की पहली पसंद कनाडा! UK को भी पछाड़ा
US Fronts in World
कहीं तेल का खेल, कहीं पावरगेम... वेनेजुएला ही नहीं, 10 देशों में US ने खोल रखा है मोर्चा

कनाडा का पैरोल सिस्टम Corrections and Conditional Release Act (CCRA) के तहत काम करता है और मुख्य रूप से Parole Board of Canada (PBC) द्वारा लागू होता है. यह बोर्ड स्वतंत्र रूप से फैसले करता है कि किसी कैदी को समाज में निगरानी के साथ रिहा किया जाए या नहीं.

पैरोल का मकसद समुदाय की सुरक्षा के साथ अपराधी को सुधार का मौका देना है. इस प्रणाली में कई तरह की रिहाई शामिल है:

  • Day Parole: अपराधी को दिन में बाहर गतिविधियों की अनुमति देना और रात को हिरासत में लौटना.
  • Full Parole: सजा के बाकी हिस्से को निगरानी में पूरा करना.
  • Statutory Release: सजा का 2/3 हिस्सा पूरा होने पर रिहाई.

पैरोल पर रहते हुए अपराधियों की निगरानी Correctional Service of Canada (CSC) अधिकारी करते हैं, और अगर वे नियम तोड़ते हैं तो उन्हें वापस जेल भेजा जा सकता है.

Advertisement

आमतौर पर कैदी 6 महीने के बाद Day Parole और एक‑तिहाई सजा के बाद Full Parole के लिए पात्र होता है. बोर्ड के सदस्य अक्सर कानून, अपराधशास्त्र या सामाजिक कार्य के व्यावसायिक पृष्ठभूमि से होते हैं और व्यापक समीक्षा, रिकॉर्ड, व्यवहार, जोखिम आकलन और पीड़ित के बयान के आधार पर निर्णय लेते हैं.

क्यों दी गई पैरोल-बोर्ड का आकलन?

जब शिवांक की हत्या हुई तो अफुवापे फायरआर्म्स मामले पर पैरोल पर ही था. पैरोल बोर्ड ने अफुवापे को “low‑moderate risk” (कम‑मध्यम जोखिम) माना, दिसंबर 2024 को एक Psychological Risk Assessment के आधार पर बोर्ड ने माना कि समान जोखिम वाले केवल 13% अपराधी ही 3 साल में दोबारा अपराध करते हैं. बोर्ड ने यह भी ध्यान में रखा कि अफुवापे का कैद में व्यवहार सकारात्मक था, उसने सुधार कार्यक्रम पूरे किए और उसकी प्रगति के संकेत मिले.

इसी आधार पर उसे Day Parole दी गई, ताकि वह धीरे‑धीरे समाज में लौट सके. पैरोल बोर्ड का कहना है कि पैरोल की सफलता दर काफी अधिक है. Day Parole में 93% और Full Parole में रिहा अपराधियों के दोबारा अपराध न करने की दर 88% रही है.

कनाडा का पैरोल सिस्टम समाज में अपराधी सुधार और पुनर्वास पर ज़ोर देता है और ज्यादातर मामलों में काम करता है लेकिन अफुवापे जैसे पूर्व में गंभीर आरोपों वाले और शर्तें तोड़ने वाले अपराधी को पैरोल देना अब यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या सिस्टम कभी‑कभी बहुत नरम पड़ जाता है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement