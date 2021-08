पाकिस्तान: क्वेटा बम विस्फोट के बाद इमरान खान पर बरसे बिलावल, कहा- बंद हो आतंकियों का तुष्टिकरण

पाकिस्तान (Pakistan) में पीपीपी पार्टी (PPP Party) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी (Bilawal Bhutto Jardari) ने क्वेटा (Quetta) में रविवार शाम के हुए विस्फोट (Blast) को लेकर पीएम इमरान खान (PM Imran Khan) पर निशाना साधा है.

उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि "इमरान खान की पाकिस्तान सरकार को आतंकवादियों को बढ़ावा देना बंद करना चाहिए और राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करना चाहिए." बिलावल ने बम विस्फोट की घटना की निंदा भी की. बिलावल भुट्टो-जरदारी, अभी क्वेटा के दौरे पर हैं.

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विस्फोट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रान्त के क्वेटा शहर में रविवार शाम को हुआ, विस्फोट एक पुलिस वैन के पास हुआ जिसमें दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि 21 अन्य घायल हो गए. घायलों में 12 पुलिस कर्मी शामिल हैं.

Condemn the bomb blast in Quetta. The government must stop appeasing terrorists and implement the National Action Plan.