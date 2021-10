100 करोड़ वैक्सीनेशन पर भारत के मुरीद हुए बिल गेट्स, पीएम मोदी को दी बधाई

WHO चीफ के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक बिल गेट्स ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगने पर भारत की तारीफ की है. बिल गेट्स ने कहा, ये भारत के लाखों स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रयासों का प्रमाण है. बिल गेट्स ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को बधाई दी है.

बिल गेट्स ने ट्वीट किया, भारत ने वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाईं. ये भारत के नवाचार, बड़े पैमाने पर वैक्सीन निर्माण की क्षमता, CoWIN द्वारा समर्थित लाखों स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रयासों का प्रमाण है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री को बधाई.

WHO चीफ ने भी की बधाई

इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के चीफ अधानोम घेब्रेयेसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने कहा, कोरोना से आबादी की रक्षा करने और वैक्सीन इक्विटी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और भारत के लोगों को बधाई. वहीं, पीएम मोदी ने WHO के चीफ को धन्यवाद कहा था. पीएम मोदी ने कहा था, कोरोना के खिलाफ लड़ाई मेंं मैं आपके समर्थन और समझौते का स्वागत करता हूं मेरे दोस्त.

I welcome the support and partnership from my friend @DrTedros in the global fight against COVID-19. This reaffirms the Indian philosophy of ‘Vasudhaiva Kutumbakam’, the need of the hour to ensure #VaccineEquity globally.

🇮🇳’s #VaccineCentury is a key milestone in that direction! https://t.co/2nPL3UcQkx