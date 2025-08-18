जेलेंस्की-ट्रंप की बैठक से पहले रूस ने खार्किव पर दागी मिसाइल, 11 लोग घायल

यूक्रेनी अधिकारियों ने रविवार रात को बताया कि रूस ने खार्किव शहर के एक रिहायशी इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया. इस हमले में कम से कम 11 लोग घायल हो गए. ये हमला आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से पहले हुआ है.

इस हमले के बारे में जानकारी देते हुए खार्किव के गवर्नर ओलेह सिनेहुबोव ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में घायलों में एक 13 वर्षीय लड़की भी शामिल है.

उन्होंने बताया कि रूस की सीमा के पास उत्तर-पूर्वी यूक्रेन में स्थित खार्किव, युद्ध की शुरुआत से ही नियमित रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों का निशाना बना हुआ है, जिसे मास्को ने फरवरी 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के साथ शुरू किया था.

'विस्फोट से टूटी इमारतों की खिड़कियां'

यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने टेलीग्राम पर कहा, 'विस्फोट की वेब ने आसपास के अपार्टमेंट इमारतों की खिड़कियां टूट गईं. विस्फोट की आवाज से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.'

क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि रूस के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुमी में किए गए निर्देशित हवाई हमले में 57 वर्षीय एक महिला घायल हो गई, जिसमें कम से कम एक दर्जन रिहायशी इमारत और एक शैक्षणिक संस्थान की इमारत भी नुकसान पहुंचा है. सुमी क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख ओलेह ह्रिगोरोव ने टेलीग्राम पर कहा, 'दुश्मन सुमी क्षेत्र में नागरिक बुनियादी ढांचे को जानबूझकर निशाना बना रहा है.'

हालांकि, रूस ने इस हमले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है. जबकि दोनों पक्ष अपने हमलों में नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार करते हैं, लेकिन हजारों में हमलों में मारे गए हैं, जिनमें यूक्रेनी नागरिकों की संख्या ज्यादा है.

आज होगी ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात

आपको बता दें कि अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की वार्ता के बाद अब सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे. उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद सीजफायर को लेकर समझौता हो सकता है. हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि अभी सीजफायर की आशंका कम हैं.

