Bangladesh Protest Live: तारिक रहमान आज पिता की क्रब पर जाएंगे, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएंगे, पढ़ें बांग्लादेश पर नया अपटेड

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है. दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के कुछ दिनों बाद एक और हिंदू व्यक्ति की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ ​​सम्राट की बुधवार रात राजबाड़ी के पांग्शा उप-जिले में लिंचिंग कर दी गई. वहीं बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने दावा किया है कि इस घटना का सांप्रदायिक हिंसा से कोई संबंध नहीं है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक बयान में कहा कि मृतक अमृत मंडल उर्फ ​​सम्राट एक कुख्यात अपराधी था जो जबरन वसूली के इरादे से इलाके में आया था. आक्रोशित स्थानीय निवासियों के साथ झड़प के दौरान उसकी जान चली गई.

वहीं 17 वर्ष के निर्वासन के बाद वतन वापसी करने वाले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान आज ढाका में पार्टी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. वह 17 साल बाद आज बांग्लादेश में जुमा की नमाज में हिस्सा लेंगे. रहमान गुरुवार रात ढाका के एवरकेयर अस्पताल में अपनी बीमार मां और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया से मिलने के बाद अपने घर गुलशन लौट आए. वह 1971 के मुक्ति युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सावर स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक भी जाएंगे. कल वह बोगुरा 6 सीट से आगामी राष्ट्रीय चुनावों के लिए अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे.