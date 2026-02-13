scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांग्लादेश में चुनाव नतीजों के बीच हिंसा... दिनाजपुर में हिंदू परिवार का घर फूंका, लाखों का नुकसान

बांग्लादेश में चुनावी नतीजों के ऐलान के ठीक बाद दिनाजपुर के बीरगंज में एक हिंदू परिवार को निशाना बनाया गया है. आरोपियों ने बिमल चंद्र रॉय के घर को आग के हवाले कर दिया.

Advertisement
X
बांग्लादेश में चुनाव नतीजों के बीच आगजनी (Photo: ITG)
बांग्लादेश में चुनाव नतीजों के बीच आगजनी (Photo: ITG)

बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के बीरगंज उपजिला में चुनावी नतीजे आने के तुरंत बाद आगजनी की एक गंभीर घटना सामने आई है. गुरुवार (12 फरवरी) की शाम को निजपाड़ा यूनियन के देबीपुर बनियापाड़ा गांव में शरारती तत्वों ने बिमल चंद्र रॉय के घर में आग लगा दी. इस अग्निकांड में परिवार को कई लाख टका का नुकसान हुआ है. चुनाव के बाद हुई इस हिंसा ने इलाके में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

घटना के बाद नवनिर्वाचित सांसद और बीएनपी (BNP) के स्थानीय नेताओं ने मौके का दौरा किया है. फिलहाल पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है. 

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या यह हमला चुनाव के बाद की रंजिश के कारण किया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

PM congratulates Tarique Rahman on Bangladesh poll
'प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ है भारत', PM मोदी ने तारिक रहमान को दी ऐतिहासिक जीत की बधाई
tariq rehman
बांग्लादेश चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भी जश्न क्यों नहीं मना रही BNP?
Bangladesh Election
बांग्लादेश आम चुनाव का संपूर्ण विश्लेषण, देखें B&W में
New Delhi is closely watching the polls in Bangladesh because five northeastern states, including the poll-bound Assam, share their borders with Bangladesh.
'चूहे-बिल्ली का खेल...', बांग्लादेश चुनाव के नतीजे में छेड़छाड़ का दावा
tarique rahman
शेख हसीना की रैली में ग्रेनेड अटैक के 'दोषी' होंगे बांग्लादेश के PM? जानें तारिक रहमान को

चुनावी नतीजों के बाद भड़की आगजनी

बीरगंज उपजिला में जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हुए, देबीपुर बनियापाड़ा गांव में स्थिति बिगड़ गई. उपद्रवियों ने बिमल चंद्र रॉय के घर को निशाना बनाया. जानकारी के मुताबिक, आग इतनी भीषण थी कि घर का सारा सामान और कीमती सामान राख हो गया. पीड़ित परिवार के मुताबिक, यह हमला पूरी तरह से चुनावी माहौल से प्रभावित था और अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने की कोशिश थी.

यह भी पढ़ें: 'प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ है भारत', PM मोदी ने तारिक रहमान को दी ऐतिहासिक जीत की बधाई

Advertisement

सुरक्षा पर उठे सवाल

हादसे की जानकारी मिलते ही बीरगंज उपजिला के नवनिर्वाचित सांसद और बीएनपी अध्यक्ष मंजूरुल इस्लाम, नगर बीएनपी अध्यक्ष अमीरुल बहार और निजपाड़ा यूनियन के अध्यक्ष अनीसुर रहमान अनीस घटनास्थल पर पहुंचे. नेताओं ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और घटना की निंदा की. हालांकि, इस घटना के बाद स्थानीय हिंदू परिवारों में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता और गुस्सा देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: 'चूहे-बिल्ली का खेल...', बांग्लादेश चुनाव में कई सीटों पर नतीजे में छेड़छाड़ का दावा

लाखों के नुकसान से सदमे में परिवार

बिमल चंद्र रॉय के घर में लगी आग ने उनकी जिंदगी भर की कमाई को तबाह कर दिया है. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, नुकसान कई लाख टका में है. घटना के बाद से ही इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, लेकिन जिस तरह से चुनाव के ठीक बाद हिंदू घरों को जलाया गया. स्थानीय लोग दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement