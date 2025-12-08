अब लंदन में होगा बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया का इलाज, कतर भेजेगा खास एयर एम्बुलेंस

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन खालिदा जिया को लंदन के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने की व्यवस्था की गई है, जो मंगलवार को ढाका एयरपोर्ट पर उतरेगी. यह जानकारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAB) के वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को दी.

अधिकारियों के अनुसार, एयर एम्बुलेंस को मंगलवार सुबह 8 बजे लैंडिंग स्लॉट दिया गया है, और उसी दिन रात 9 बजे लंदन के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है.

कतर सरकार की पहल से आएगी एयर एम्बुलेंस

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक खालिदा जिया के लिए विमान कतर सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसे जर्मनी की FAI Aviation Group से किराए पर लिया गया है. पहले इस विमान के लिए मंजूरी बुधवार को लंदन के लिए रवाना होने के अनुसार दी गई थी, लेकिन इसे संशोधित किया गया.

कतर दूतावास ने बताया कि एयर एम्बुलेंस Bombardier Challenger (CL-60 सीरीज) की है और इसमें पूर्ण क्रिटिकल-केयर उपकरण लगे हैं. इसमें वेंटिलेटर, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप और ऑक्सीजन सिस्टम शामिल हैं. विमान में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स भी मौजूद होंगे, जो उड़ान के दौरान इंटेंसिव केयर प्रदान कर सकते हैं.

खालिदा जिया की स्वास्थ्य स्थिति

बता दें कि 80 वर्षीय खालिदा जिया पिछले दो हफ्तों से ढाका के एवरकेयर अस्पताल में विभिन्न बीमारियों का इलाज करवा रही हैं. वह तीन बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं. पहले उन्हें शुक्रवार सुबह कतर के अमीर द्वारा उपलब्ध कराए गए एयर एम्बुलेंस से लंदन ले जाने की योजना थी, लेकिन विमान की तकनीकी समस्याओं के कारण यह यात्रा रद्द कर दी गई. रविवार को रवाना होने की योजना भी उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण स्थगित कर दी गई.

खालिदा जिया के निजी चिकित्सक और BNP के नीति-निर्धारण समिति के सदस्य डॉ. AZM जहीद हुसैन ने बताया कि उनके स्वास्थ्य बोर्ड ने उनकी लंदन यात्रा को अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दिया है.

इससे पहले भी खालिदा जिया जनवरी 2025 में भी लंदन इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से गई थीं, जो कतर के अमीर के निजी विमान से की गई थी.

