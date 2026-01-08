scorecardresearch
 
बांग्लादेश में नहीं थम रही चुनावी हिंसा, ढाका में BNP नेता की गोली मारकर हत्या

बांग्लादेश में चुनावी सरगर्मी के बीच हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है. मतदान से पहले राजधानी ढाका में एक और राजनीतिक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

ढाका में BNP नेता की हत्या कर दी गई.
बांग्लादेश में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बावजूद राजधानी ढाका में एक और नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस वारदात ने देश में चुनावी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.


बांग्लादेश में 12 फरवरी को मतदान होना है. उससे पहले हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं. राजधानी ढाका के करवान बाजार इलाके में स्वीच्छासेबक दल के नेता अजीजुर रहमान मुसाब्बिर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना बुधवार रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है.

हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अजीजुर रहमान मुसाब्बिर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अजीजुर रहमान मुसाब्बिर पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की युवा इकाई से जुड़े रहे हैं. बताया जा रहा है कि वे इलाके में काफी सक्रिय राजनीतिक चेहरा थे.

यह कोई पहली घटना नहीं है. महज दो दिन पहले ही बांग्लादेश में जुबो दल के एक नेता को गोली मारी गई थी. इससे पहले 12 दिसंबर को इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

खास बात यह है कि ये सभी घटनाएं ऐसे वक्त हो रही हैं, जब बांग्लादेश में 12 फरवरी को मतदान होना है और पूरे देश में चुनावी आचार संहिता लागू है. इसके बावजूद लगातार हो रही फायरिंग की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था की पोल खोल दी है.

ढाका पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और हमलावरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है.

