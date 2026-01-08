scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांग्लादेश: दीपू दास की लिंचिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, भीड़ को उकसाकर जिंदा जलाने का आरोप

पुलिस के अनुसार, अराफात ने ही कथित ईशनिंदा के नाम पर भीड़ को इकट्ठा किया और दीपू दास की हत्या की पूरी साजिश रची थी. गिरफ्तार किया गया यासीन अराफात एक पूर्व शिक्षक है और स्थानीय मस्जिद में पढ़ाता था.

Advertisement
X
यासीन अराफात (बाएं) ने दीपू दास (दाएं) की लिंचिंग की प्लानिंग की थी (Photo- ITG)
यासीन अराफात (बाएं) ने दीपू दास (दाएं) की लिंचिंग की प्लानिंग की थी (Photo- ITG)

बांग्लादेश पुलिस ने हिंदू गारमेंट कर्मचारी दीपू दास की नृशंस हत्या के मुख्य आरोपी यासीन अराफात को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, अराफात ने ही कथित ईशनिंदा के नाम पर भीड़ को इकट्ठा किया और दीपू दास की हत्या की पूरी साजिश रची थी. इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर आक्रोश पैदा कर दिया है.

गिरफ्तार किया गया यासीन अराफात एक पूर्व शिक्षक है और स्थानीय मस्जिद में पढ़ाता था. पुलिस जांच में सामने आया है कि अराफात ने अपनी स्थानीय साख का इस्तेमाल कर बड़ी संख्या में कट्टरपंथियों को जुटाया. चश्मदीदों और पुलिस के मुताबिक, अराफात ने न केवल भीड़ को उकसाया, बल्कि वह खुद दीपू दास को घसीटते हुए चौराहे तक ले गया, जहां उसे पेड़ से लटकाकर आग के हवाले कर दिया गया.

क्या थी पूरी घटना?

सम्बंधित ख़बरें

Doomsday Glacier
डूम्सडे ग्लेशियर बर्बाद होने की कगार पर... पूरी दुनिया में समंदर 10 फीट ऊपर उठेगा
Bangladesh
Bangladesh में तीन पटरियों पर क्यों चलती हैं ट्रेनें?
Another shootout at Banladesh
बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, ढाका में एक और युवा नेता की गोली मारकर हत्या
T20 World Cup
'भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते...', बांग्लादेश के खेल मंत्री ने देश की गरिमा का दिया हवाला
Bangladesh cricket team
ICC ने बांग्लादेश की ड‍िमांड ठुकराई, BCB ने चला 'लेटर बम' का पैंतरा

यह खौफनाक वारदात 18 दिसंबर को मैमनसिंह जिले में हुई थी. 27 वर्षीय दीपू दास एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे. आरोप है कि फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स ने पहले उन्हें जबरन इस्तीफा देने पर मजबूर किया, फिर उन्हें कार्यस्थल से बाहर धकेल दिया और बाहर खड़ी हिंसक भीड़ के हवाले कर दिया. भीड़ ने दीपू को बेरहमी से पीटा, फिर उन्हें फांसी पर लटकाकर उनके शरीर को आग लगा दी. हैरान करने वाली बात यह है कि इस कृत्य में दीपू के साथ काम करने वाले कई सहकर्मी भी शामिल थे.

Advertisement

अब तक 21 गिरफ्तारियां

यासीन अराफात की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की कुल संख्या 21 हो गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अराफात घटना के बाद से ही फरार था और छिपकर रह रहा था. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि इस साजिश में शामिल अन्य बड़े चेहरों को बेनकाब किया जा सके.

अल्पसंख्यकों पर थमता नहीं हिंसा का दौर

दीपू दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का सिलसिला थमा नहीं है. हाल के दिनों में 5 और हिंदुओं की जान जा चुकी है. राजबारी में अमृत मंडल की ग्रामीणों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. मैमनसिंह जिले में बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या की गई. शरीयतपुर में नए साल की पूर्व संध्या पर बिजनेसमैन खोकन चंद्र दास को भीड़ ने चाकू मारने के बाद जिंदा जला दिया. जशोर में अखबार संपादक और व्यवसायी राणा प्रताप की गोली मारकर हत्या कर दी गई. नौगांव में चोरी के शक में भीड़ से अपनी जान बचाकर भाग रहा 25 वर्षीय युवक तालाब में डूब गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement