scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कोई बचाने नहीं आएगा', चटगांव में हिंदू परिवार का घर जलाया, पालतू जानवर जिंदा जले.... बैनर में लिखी धमकी

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और धमकियों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. चटगांव के राओजान इलाके में एक हिंदू परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया और खुलेआम चेतावनी बैनर लटकाने से इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया है.

Advertisement
X
चटगांव में हिंदुओं का घर जलाया और बैनर से चेतावनी दी गई.
चटगांव में हिंदुओं का घर जलाया और बैनर से चेतावनी दी गई.

बांग्लादेश के चटगांव (चट्टोग्राम) में सोमवार देर रात एक हिंदू परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया गया. हमले के बाद मौके से एक धमकी भरा बैनर बरामद हुआ, जिसमें हिंदू समुदाय को खुलेआम हिंसा की चेतावनी दी गई है. इस घटना से पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह हमला राओजान उपजिला के सुल्तानपुर इलाके के वेस्ट बानीक पारा में सोमवार देर रात हुआ. पीड़ित परिवार के मुखिया बाबू शुकुशील हैं, जो जयन्ती संघ से जुड़े प्रवासी सदस्य बताए जा रहे हैं.

हमलावरों ने बाबू शुकुशील के घर में आग लगा दी, जिससे पूरा मकान जलकर राख हो गया. घर में रखा सारा सामान पूरी तरह नष्ट हो गया. आग की चपेट में आने से घर के भीतर मौजूद पालतू जानवर भी जिंदा जल गए.

सम्बंधित ख़बरें

Bangladesh is witnessing massive violence, including the lynching and burning of a Hindu man and attacks on media houses, after the death Sharif Osman Hadi.
'बांग्लादेश में हमारी कोई सुनवाई नहीं', डर के साये में जी रहे ढाका के हिंदुओं का दर्द
Osman Hadi
हादी की हत्या पर चौंकाने वाला दावा, भाई ने यूनुस पर लगाए ये आरोप
bangladesh
कौन हैं नाजनीन मुन्नी? जिनके दुश्मन बन गए हैं बांग्लादेश के कट्टरपंथी, दी ये धमकी
In Chittagong, Bangladesh, fundamentalists vandalised and set on fire the house of a Hindu family
'हम चलती-फिरती लाश बनकर जी रहे...', बांग्लादेशी हिन्दू ने आजतक से साझा किया अपना दर्द
Bjp's aggressive protest and suvendu adhikari's statement on bangladesh
बांग्लादेश में दीपू की हत्या... आक्रोश में हिंदुस्तान

परिवार ने किसी तरह बचाई जान

स्थानीय निवासियों के अनुसार, परिवार के सदस्य किसी तरह बाड़ काटकर मौके से भागने में सफल रहे. अगर वे समय रहते बाहर नहीं निकलते, तो बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था.

घटनास्थल पर मिला धमकी भरा बैनर

हमले के कुछ ही देर बाद घटनास्थल के पास बांग्ला भाषा में लिखा एक हाथ से लिखा बैनर लटका हुआ मिला. इस बैनर का शीर्षक था- 'हिंदुओं के लिए चेतावनी सूचना'.

Advertisement

Bangladesh Hindu attack

बैनर में दावा किया गया कि इलाके के हिंदू निवासियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उन पर इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया.

'घर, दुकान, संपत्ति कुछ नहीं बचेगा'

धमकी भरे संदेश में हिंदुओं को तुरंत अपनी आवाजाही, बैठकों और गतिविधियों को बंद करने की चेतावनी दी गई. इसमें कहा गया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

बैनर में साफ लिखा था कि घर, दुकान और संपत्तियों को निशाना बनाया जाएगा और यह भी कहा गया कि 'कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा'. संदेश को 'अंतिम चेतावनी' बताते हुए किसी भी विरोध पर कड़ी कार्रवाई की धमकी दी गई.

अंतरिम सरकार और राजनीति पर आरोप

बैनर में बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार और सक्रिय राजनीतिक दलों को भी निशाने पर लिया गया. इसमें दावा किया गया कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं और यही हालिया आगजनी की वजह बनी.

इलाके में दहशत, हिंदू समुदाय में आक्रोश

इस घटना और धमकी भरे बैनर के बाद इलाके में डर और दहशत का माहौल है. हिंदू समुदाय के लोगों ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सांप्रदायिक आतंकवाद करार दिया है. समुदाय के सदस्यों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है.

Advertisement

डेढ़ साल से अस्थिर है चटगांव

गौरतलब है कि चटगांव पिछले करीब डेढ़ साल से अशांत बना हुआ है. हिंदू समुदाय लगातार आरोप लगाता रहा है कि उन्हें खासकर दूरदराज और कमजोर इलाकों में निशाना बनाया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement