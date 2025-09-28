ट्रंप के सामने डिब्बे में ये क्या लेकर पहुंच गए आसिम मुनीर? व्हाइट हाउस से सामने आई नई तस्वीर

व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तस्वीरों ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बंटोरी. अब व्हाइट हाउस की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में एक नई तस्वीर सामने आई है, इसमें आसिम मुनीर, राष्ट्रपति ट्रंप को पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स का एक सैंपल दिखाते नजर आ रहे हैं. वहीं, बीच में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी खड़े दिख रहे हैं.

आसिम मुनीर के बॉक्स में क्या है?

'टीओआई' की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के साथ शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की बैठक से जुड़ी व्हाइट हाउस की दस से ज्यादा फोटो वाली पिक्चर गैलरी में इस तस्वीर को भी दिखाया गया है. इसमें दोनों पाकिस्तानी ट्रंप को एक खुला हुआ लकड़ी का बॉक्स दिखा रहे हैं, जिसमें रंग-बिरंगे पत्थर रखे हैं. दो बड़े पत्थर बास्टेनजाइट और मोनाजाइट के लग रहे हैं, जिनमें आमतौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे सेरियम, लैंथेनम और नियोडिमियम होते हैं.

ये भी पढ़ें: ट्रंप-जिनपिंग दोनों से गलबहियां...पाक को भारी ने पड़ जाएं शहबाज-मुनीर की जोड़ी के ये पैंतरे

पाकिस्तान लंबे समय से अपने विशाल तेल, गैस और खनिज संपदा का बखान करता रहा है, जिनमें से कुछ दुर्लभ रेयर अर्थ बलूचिस्तान और खैबर-पख्तूनख्वा के इलाके में पाए जाते हैं. हालांकि इनमें से किसी भी खनिज भंडार का व्यावसायिक रूप से सबूत अब तक नहीं मिला है. लेकिन पाकिस्तानी नेतृत्व ने इस महीने की शुरुआत में एक निजी अमेरिकी फर्म के साथ किए गए सहयोग का खुलासा करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को इन मिनरल्स की झलक दिखाई है.

Advertisement

रेयर अर्थ डील से चीन परेशान

इस दौरान पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका और पाकिस्तानी दोनों झंडों वाला एक लैपल पिन पहना था, एक ऐसा इशारा है जिसे सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तानी ट्रोल्स ने शर्मनाक बता रहे हैं. इस मीटिंग के दौरान अमेरिकी नेता के साथ पाकिस्तान पीएम शहबाज कुछ ज्यादा ही नजदीकियां दिखाते नजर आ रहे हैं. व्हाइट हाउस से आई ये तस्वीर क्षेत्रीय उथल-पुथल के बीच अमेरिका के साथ गहरे संबंधों को बढ़ावा देकर, अहम खनिजों के एक भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर खुद को स्थापित करने की पाकिस्तान की कोशिश का हिस्सा है.

अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रेयर अर्थ मिनरल्स वाली डील इस्लामाबाद के 'पक्के दोस्त' चीन के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है. क्योंकि अमेरिका को दुर्लभ मृदा की सप्लाई पर उसकी पकड़ है. यह कदम उसके क्रिप्टो कारनामे के तुरंत बाद उठाया गया है, जहां उसने एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी कारोबारी का इस्तेमाल करके खुद को क्रिप्टो कैपिटल के रूप में स्थापित किया, जहां ट्रंप परिवार से जुड़े अमेरिकी बिजनेस पैसा कमा सकते हैं.

क्रिप्टो कैपिटल बनने की चाहत

बिजनेसमैन बिलाल बिन साकिब, जिन्हें अनौपचारिक रूप से पाकिस्तान का 'क्रिप्टो मंत्री' बनाया गया है, ने व्हाइट हाउस की बैठक के दौरान ट्रंप के क्रिप्टो सलाहकार पैट्रिक विट के साथ अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सहयोग के अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की. बाद में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ के भाषण के दौरान क्रिप्टोकरेंसी का प्रचार करते देखा गया.

Advertisement

ये भी पढ़ें: रेयर अर्थ पर अमेरिका-चीन की डील, लेकिन भारत के लिए संकट... मंझधार में फंसी ऑटो इंडस्‍ट्री

पाकिस्तान जिस तरह से ट्रंप के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, उससे चीन को मिर्ची लगना तय है. अमेरिका की नजर बलूचिस्तान के रेयर अर्थ भंडार पर है, जबकि चीन CPEC प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान से एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबार की चाहत रखता है. बलूचिस्तान में चीन की तरफ से बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां मौजूद चीनी नागरिकों को बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्य अलगाववादी संगठन बार-बार निशाना बना रहे हैं. ऐसे में अमेरिका को इस इलाके में एंट्री देना पाकिस्तान के लिए चुनौती साबित होगा.

ओआरएफ की फेलो अंतरा घोषाल सिंह ने आजतक से बातचीत में कहा कि कई चीनी विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका की तरफ पाकिस्तान की ओर से अचानक बढ़ी गर्मजोशी चीन के लिए कई तरह के खतरे पैदा कर रही है. कुछ विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है कि पाकिस्तान में इन दो महाशक्तियों का टकराव युद्ध की वजह बन सकता है.

---- समाप्त ----