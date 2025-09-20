scorecardresearch
 

Feedback

ट्रंप प्रशासन ने इजरायल को 6.4 अरब डॉलर के हथियार बेचने का प्रस्ताव रखा, गाजा पर हमले तेज

6.4 अरब डॉलर के हथियार और उपकरण में 30 अपाचे हेलीकॉप्टर और 3,250 इन्फैंट्री वाहन शामिल हैं. यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब इजरायल ने गाजा सिटी में ऑपरेशन तेज किया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक अगले हफ्ते शुरू होने वाली है.

Advertisement
X
इजरायली सेना गाजा सिटी में लगातार हमले कर रही है. (File Photo)
इजरायली सेना गाजा सिटी में लगातार हमले कर रही है. (File Photo)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इजरायल को 6.4 अरब डॉलर मूल्य के हथियार और उपकरण बेचने का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखा है. सूत्रों के मुताबिक, इस डील में 30 AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, 3,250 इन्फैंट्री असॉल्ट वाहन और 750 मिलियन डॉलर मूल्य के सपोर्ट पार्ट्स शामिल हैं.

यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब इजरायल की सेना ने शुक्रवार को गाजा सिटी में अपना ऑपरेशन और तेज करते हुए हमास के ठिकानों पर बमबारी की. वहीं, बड़ी संख्या में विस्थापित फिलिस्तीनी लोगों ने कहा कि उनके पास भागने का कोई साधन नहीं है.

यह भी पढ़ें: इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर की सर्जिकल स्ट्राइक, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर किया तबाह

सम्बंधित ख़बरें

H-1B
डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियम बदले, नए एप्लिकेशन के लिए 88 लाख रुपये की फीस वसूलेगा US 
Donald Trump
क्या चीन से ट्रेड डील के लिए बेचैन हैं ट्रंप? 
US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping
'TikTok डील मंजूर, अगले साल जाऊंगा चीन', जिनपिंग से बातचीत के बाद बोले ट्रंप 
Trump_Rating
अमेरिकी लोगों को पसंद नहीं आ रहे Trump, गिरी अप्रूवल रेटिंग 
Donald Trump
London Visit पर क्यों भड़क गए Donald Trump? 

जानकारी के अनुसार, 3.8 अरब डॉलर की डील सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए होगी, जबकि 1.9 अरब डॉलर के इन्फैंट्री वाहन इज़रायली सेना को दिए जाएंगे. इसके अलावा, 750 मिलियन डॉलर के स्पेयर पार्ट्स और पावर सप्लाई की अलग डील भी प्रक्रिया में है.

यूएनजीए की वार्षिक बैठक से पहले आया प्रस्ताव

यह खबर ठीक उस वक्त सामने आई है जब अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की वार्षिक बैठक होने वाली है. इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी गाजा मुद्दे पर हाई-लेवल मीटिंग करेगी.

Advertisement

इजरायल को हथियार बेचने का अमेरिका में विरोध

रिपब्लिकन पार्टी इजरायल के लिए हमेशा सख्त रुख अपनाती रही है, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका के भीतर डेमोक्रेट सांसद इजरायल की गाजा पर की जा रही कार्रवाई को लेकर सतर्क और आलोचनात्मक नजरिये से देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: क्या UN के कहने से गाजा का अपराधी हो जाएगा इजरायल, क्या होगा अगर जनसंहार साबित हो जाए?

गुरुवार को, अमेरिकी सीनेट में कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की मांग की गई. हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के आधे से ज्यादा सीनेटरों ने इजरायल को और हथियार बेचने का विरोध भी किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement