अमेरिका और वेनेजुएला में और बढ़ी टेंशन, कुछ ही दूरी पर US ने तैनात किए 5 F-35 जेट

वेनेजुएला के पास कैरेबियाई क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं. शनिवार को पांच अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों को प्यूर्टो रिको में उतरते देखा गया. ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश के बाद देखा गया है, जिसमें उन्होंने ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ अभियान के लिए 10 स्टील्थ फाइटर जेट्स को क्षेत्र में तैनात करने का निर्देश दिया था.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, F-35 फाइटर जेट्स प्यूर्टो रिको के सीबा में पूर्व रूजवेल्ट रोड्स सैन्य अड्डे पर उतरे. हाल के दिनों में इस ठिकाने पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर, ऑस्प्रे विमान, अन्य ट्रांसपोर्ट विमान और सैनिकों की भी मौजूदगी देखी गई है. प्यूर्टो रिको एक अमेरिकी असंबद्ध क्षेत्र और एक कैरिबियाई द्वीप है जो वेनेजुएला से 937 किलोमीटर की दूरी पर है.

यह घटनाक्रम उस समय हुआ जब इस हफ्ते अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और अमेरिका के शीर्ष जनरल ने अचानक प्यूर्टो रिको का दौरा किया. यह यात्रा वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच हुई है.

10 F-35 फाइटर जेट्स की तैनाती का दिया था आदेश

पेंटागन के ड्यूटी प्रेस अधिकारी से जब विमानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस समय किसी नई तैनाती की आधिकारिक घोषणा नहीं की जा रही है. हालांकि, रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रंप प्रशासन ने 10 F-35 जेट्स को प्यूर्टो रिको भेजने का आदेश दिया है ताकि ड्रग कार्टेल्स पर कार्रवाई की जा सके.

वेनेजुएला में बढ़ रही सैन्य गतिविधियां

ट्रंप ने पिछले हफ्ते घोषणा करते हुए कहा था कि अमेरिका का मकसद वेनेजुएला में शासन परिवर्तन करना नहीं है. इसके बावजूद क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं. बीते दिनों अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला से आ रही एक नौका पर हमला किया था जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी.

मछली पकड़ने वाले को भी अमेरिका समझ रहा ड्रग कार्टेल्स

अमेरिका ने आरोप लगाया था कि यह नौका अवैध नशीले पदार्थ लेकर जा रही थी. वहीं, वेनेजुएला का कहना है कि मारे गए लोग ड्रग तस्कर नहीं थे. वेनेजुएला सरकार ने शनिवार को दावा किया कि एक अमेरिकी डेस्ट्रॉयर ने उसके ट्यूना मछली पकड़ने वाले जहाज को आठ घंटे तक रोके रखा. वेनेजुएला सरकार ने दावा किया कि जहाज पर सिर्फ कुछ असाधारण मछुआरे सवार थे.

