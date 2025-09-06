'सरकार बदलने का इरादा नहीं, खतरा हुआ तो मार गिराएंगे वेनेजुएला के विमान...', ट्रंप की सीधी चेतावनी

दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका में ड्रग्स एक बड़ी समस्या है. इस पर अंकुश लगाने के लिए ट्रंप प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रही है. अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सितंबर 2025 में तनाव पैदा हो गया है. इसकी मुख्य वजह है अमेरिका की ओर से वेनेजुएला में नार्को ट्रैफिक और ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ सख्त कदम उठाना. अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला की सरकार इनका समर्थन करती है. वहीं वेनेजुएला ने अमेरिका के आरोपों को खारिज कर दिया और कार्रवाई को गलत बताया.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ तनाव के बीच कहा कि उनका वेनेजुएला में सरकार बदलने का कोई इरादा नहीं है. लेकिन वेनेजुएला के विमान खतरा बनता है तो अमेरिकी फौज को उनके विमान गिराने की इजाज़त है

ट्रंप की चेतावनी के बीच अमेरिका ने कैरिबियन इलाके में 10 और एफ-35 लड़ाकू विमान तैनात कर वेनेजुएला सैन्य दवाब बढ़ा दिया है.

ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के इस आरोप को ख़ारिज कर दिया कि अमेरिका वहां की सरकार गिराना चाहती है. हालांकि, ट्रंप ने वेनेजुएला के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव को बहुत अजीब बताया है. नए लड़ाकू विमान प्यूर्टो रिको में तैनात किए गए हैं.

अमेरिकी की ओर से अतिरिक्त विमान ऐसे समय तैनात किया गया है जब हाल में ही अमेरिकी सैनिकों के द्वारा मादक पदार्थ ले जा रहे एक वेनेजुएलाई जहाज को डुबो दिया गया था. इस हमले में 11 लोग मारे गए.

अमरीका के प्रतिरक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन ने हाल में ही आरोप लगाया था कि वेनेजुएला का एक विमान अमेरिकी युद्धपोत के पास उकसाने वाला उड़ान भर रहा था.

अमेरिका लगातार आरोप लगा रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ड्रग तस्करी और ‘ट्रेन दे अरागुआ’ गैंग से जुड़े हैं. इस संगठन को अमेरिका ने फरवरी में आतंकवादी संगठन घोषित किया था.

इस बीच अमेरिका में एक न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन की उस योजना को रोक दिया है, जिसके तहत वीजा संरक्षण के अंतर्गत आने वाले लगभग 1.1 मिलियन वेनेजुएला और हाइटियन नागरिकों की कानूनी सुरक्षा को समाप्त किया जाना था. इस फैसले ने उन लाखों लोगों के लिए राहत की सांस दी है जो दशकों से अमेरिका में सुरक्षित इमिग्रेशन के तहत रह रहे हैं.

रॉयटर्स और एपी

