'मेरे कार्यकाल में ताइवान पर हमला नहीं करेगा चीन...', ट्रंप बोले शी जिनपिंग ने दिया आश्वासन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि चीन उनके कार्यकाल के दौरान ताइवान पर कोई कदम नहीं उठाएगा. ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग "जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे."

यह बयान ट्रंप ने CBS के लोकप्रिय कार्यक्रम "60 Minutes" को दिए एक इंटरव्यू में दिया है. ट्रंप ने कहा कि हाल ही में दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों पर चर्चा हुई थी, न कि ताइवान के मुद्दे पर, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि चीन उनके कार्यकाल के दौरान ताइवान पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "उन्होंने (शी जिनपिंग ने) सार्वजनिक रूप से कहा है, और उनके लोगों ने भी बैठकों में कहा है कि 'हम राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में कुछ नहीं करेंगे,' क्योंकि वे जानते हैं कि इसके क्या नतीजे होंगे."

वेनेजुएला पर हमले की बात पर क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी प्रशासन लंबे समय से चीन की ताइवान नीति को लेकर चिंतित रहा है, क्योंकि बीजिंग ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे मुख्यभूमि चीन से जोड़ने की बात करता है. इंटरव्यू के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता, लेकिन उन्होंने हमें बहुत बुरा ट्रीट किया है - नशे के मामलों में भी और हमारे देश में अवांछित लोगों को भेजकर भी."

चीन को लेकर एक सवाल पर ट्रंप ने कहा, "वे लंबा खेल खेलते हैं, लेकिन हम भी खेलते हैं. हम भी उतने ही रणनीतिक हैं." उन्होंने कहा, "चीन और हम एक-दूसरे के लिए खतरा हैं, लेकिन अगर साथ काम करें तो दोनों और मजबूत हो सकते हैं."

ट्रंप ने कहा- पुतिन और जिनपिंग दोनों ही ताकतवर नेता

जब उनसे पूछा गया कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग में से कौन ज्यादा कठिन नेता हैं, ट्रंप ने कहा, "दोनों ही ताकतवर और समझदार नेता हैं. ये वो लोग हैं जिनके साथ गंभीरता से पेश आना पड़ता है." परमाणु हथियारों पर ट्रंप ने कहा, "हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं. मुझे लगता है कि हमें निरस्त्रीकरण पर कुछ करना चाहिए, लेकिन हम अकेले ऐसे देश नहीं रहना चाहते जो परीक्षण नहीं करता."

