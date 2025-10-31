scorecardresearch
 

वेनेजुएला पर हमले करने जा रहा अमेरिका? राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपोर्ट्स को किया खारिज

पहले ट्रंप ने खुद कहा था कि अमेरिका स्थलीय विकल्पों पर विचार कर रहा है यानी समुद्र के बाद ज़मीनी कार्रवाई भी संभव है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीआईए को वेनेजुएला में गुप्त अभियानों (covert operations) की मंजूरी भी दी गई थी. हालांकि अब ट्रंप ने इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है.

ट्रंप प्रशासन ने हाल के महीनों में कैरिबियाई क्षेत्र में बड़ी सैन्य तैनाती की है. (File Photo: Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वेनेजुएला के अंदर किसी भी सैन्य हमले पर विचार नहीं किया जा रहा है, जबकि हाल के दिनों में कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिकी ऑपरेशनों को लेकर तनाव बढ़ गया है.

पत्रकारों ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या उनकी सरकार वेनेजुएला के भीतर हमले की योजना बना रही है, तो उन्होंने संक्षेप में कहा- नहीं.

उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका ने कई हवाई और समुद्री अभियानों के तहत वेनेजुएला की सीमा के पास संदिग्ध ड्रग-तस्करी नौकाओं को नष्ट किया है. इन कार्रवाइयों के बाद यह अटकलें तेज हो गई थीं कि वॉशिंगटन अपना अभियान वेनेजुएला के भीतर तक बढ़ा सकता है.

CIA को मिली थी covert ऑपरेशन की मंजूरी

इसी वजह से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया था.

हालांकि अब ट्रंप का यह ताजा बयान इस बात का संकेत देता है कि अमेरिका सीधे वेनेजुएला की भूमि पर सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा और वह मौजूदा अभियानों को सीमित रखेगा.

कैरिबियाई में अमेरिका की भारी तैनाती

ट्रंप प्रशासन ने हाल के महीनों में कैरिबियाई क्षेत्र में बड़ी सैन्य तैनाती की है. अमेरिका ने इस अभियान के तहत लड़ाकू विमान, युद्धपोत और हजारों सैनिकों को क्षेत्र में तैनात किया है, जिसे एंटी-नारकोटिक्स कैंपेन यानी ड्रग नेटवर्क पर नकेल कसने की रणनीति बताया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आने वाले कुछ हफ्तों में इस तैनाती को और मजबूती मिलेगी जब USS Gerald R. Ford एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियाई क्षेत्र में पहुंचेगा.

14 से ज़्यादा हमले, दर्जनों संदिग्ध मारे गए

सितंबर की शुरुआत से अब तक अमेरिका ने कैरिबियाई और प्रशांत क्षेत्रों में कम से कम 14 हवाई और नौसैनिक हमले किए हैं. इन हमलों में दर्जनों संदिग्ध ड्रग-तस्कर मारे गए हैं. ट्रंप प्रशासन ने इन कार्रवाइयों को वेनेजुएला से जुड़े नार्को-ट्रैफिकिंग नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई बताया है.

---- समाप्त ----
