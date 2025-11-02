scorecardresearch
 

Feedback

अमेरिका: हिरासत में लिए अवैध प्रवासियों का DNA सैंपल लेगा DHS विभाग, क्या है ट्रंप प्रशासन का प्लान?

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने अप्रवासियों से बायोमेट्रिक और डीएनए डेटा संग्रह का विस्तार प्रस्तावित किया है. प्रस्ताव में डीएचएस को न केवल औपचारिक आव्रजन लाभ प्रसंस्करण के दौरान, बल्कि आव्रजन अधिकारियों द्वारा किसी गैर-नागरिक को गिरफ्तार किए जाने पर भी बायोमेट्रिक्स एकत्र करने की अनुमति दी गई है.

Advertisement
X
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. (photo: Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. (photo: Reuters)

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने अप्रवासियों से बायोमेट्रिक डेटा और डीएनए नमूनों के संग्रह का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है. ये नया नियम ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित है जो आप्रवासन नीतियों में कड़े बदलावों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. 

अब तक DHS केवल कुछ वयस्क आवेदकों से ही सीमित बायोमेट्रिक्स, जैसे फिंगरप्रिंट लेता था. लेकिन नए नियम के तहत किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये डेटा देना होगा. इस विस्तार का उद्देश्य पहचान सत्यापन और कानून प्रवर्तन के लिए आनुवंशिक डेटा का उपयोग करना है.

ये प्रस्ताव बायोमेट्रिक्स की परिभाषा को औपचारिक रूप से पुनः परिभाषित करने की योजना है, जिसमें फिंगरप्रिंट के अलावा डीएनए, आइरिस स्कैन, चेहरे की पहचान डेटा, वॉइसप्रिंट और यहां तक कि व्यवहार पैटर्न को भी शामिल कर सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

US Vice President JD Vance
'आप भी हिंदू धर्म से जुड़ें...', जेडी वेंस से अमेरिकी हिंदू संगठन की अपील  
US attack Venezuela Military targets
अब इस देश के मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक की तैयारी में अमेरिका, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा 
Trump, Carney
कनाडा PM कार्नी को ट्रंप से मांगनी पड़ी माफी, एंटी टैरिफ एड से नाराज हो गए थे अमेरिकी राष्ट्रपति 
us china relations
ट्रंप-जिनपिंग मुलाकात के बाद रिश्तों में आई नरमी, देखें US टॉप 10 
India Origin
अमेरिका में बड़ा घोटाला! भारतीय मूल के CEO पर 4000 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप 

DHS की योजना है कि औपचारिक आव्रजन प्रसंस्करण के दौरान ही नहीं, बल्कि जब भी किसी गैर-नागरिक को आव्रजन अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जाए तो बायोमेट्रिक्स लिया जा सके.

DNA संग्रह होगा नियमित

प्रस्ताव का एक मुख्य हिस्सा डीएनए नमूनों को एकत्र, परीक्षण, उपयोग और संग्रहीत करने के लिए DHS के अधिकार का विस्तार करना चाहता है. वर्तमान में आव्रजन मामलों में डीएनए संग्रह अपेक्षाकृत सीमित है. ये मुख्य रूप से पारिवारिक संबंध सत्यापन के लिए होता है, जिसका खर्च आवेदक को उठाना होता है. लेकिन अब वीजा, ग्रीन कार्ड, शरण या प्राकृतिककरण के नियमित आवेदकों से भी डीएनए लेना आव्रजन प्रसंस्करण का एक नियमित हिस्सा बन सकता है.

Advertisement

कोर्ट पहुंच सकता है मामला

कानूनी विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इस नियम को अदालत में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. ये निजता, सरकारी शक्ति और आनुवंशिक डेटा के इस्तेमाल के बारे में जटिल संवैधानिक प्रश्न उठाता है. ओबामा प्रशासन के दौरान संघीय अधिकारियों ने इस तरह के व्यापक संग्रह को अव्यवहारिक माना था, जिस रुख को ये नया प्रस्ताव पलट देगा. कई जानकारों का मानना है कि ये विवाद अंततः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement