पंजशीर की पहाड़ियों पर लड़ाकों ने संभाला मोर्चा, तालिबान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू, कहां हैं सालेह-मसूद?

तालिबान (Taliban) ने अफगानिस्तान के पंजशीर क्षेत्र पर भी कब्जे का दावा कर किया है. पंजशीर (Panjshir) के गवर्नर हाउस पर तालिबान ने अपना झंडा लहरा दिया है. यही आखिरी इलाका था जहां अबतक तालिबान पहुंच नहीं पाया था. लेकिन नॉर्दर्न एलायंस की ओर से तालिबान के इस दावे को गलत बताया गया है.



खुद को अफगानिस्तान का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्ला सालेह के करीबी के मुताबिक, तालिबान का दावा पूरी तरह गलत है. नॉर्दर्न एलायंस के लड़ाके अभी भी पहाड़ी इलाकों पर हैं और तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं.



अमरुल्ला सालेह की लोकेशन के बारे में सहयोगी ने कहा कि वह अभी सुरक्षित जगह पर हैं, किसी को छोड़कर कहीं नहीं गए हैं. तालिबान के खिलाफ जारी लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं. नॉर्दर्न एलायंस के मुताबिक, तालिबान इस वक्त पाकिस्तान की मदद से पंजशीर में घुसने में जुटा है.

2nd Resistance Front denied the Taliban's claim of control of the province.

Ali Maysam Nazari, a spokesman for the RF, tweeted that Panjshir had not fallen to the Taliban & that their forces r fighting Taliban in various parts of Panjshir https://t.co/rTTzcm0ctt