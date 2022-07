अफगानिस्तान: बम धमाके से फिर दहला काबुल का गुरुद्वारा, पिछले महीने भी बनाया गया था निशाना

अफगानिस्तान के काबुल में फिर बम ब्लास्ट हुआ है. वहां मौजूद गुरुद्वारे को दोबारा निशाना बनाया गया है. जानकारी के मुताबिक, काबुल में मौजूद Karte Parwan गुरुद्वारे के मेन गेट के पास बम धमाका हुआ है. इसी गुरुद्वारे पर पिछले महीने 18 जून को बम धमाका हुआ था, इसमें कई लोगों की जान गई थी.

Indian World Forum के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंडोक का इसपर बयान भी आया है. उन्होंने कहा है कि वहां मौजूद सिख और हिंदू समाज के लोग सुरक्षित हैं. घटना के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है.

A bomb explosion reported near the main gate of Gurudwara Karte Parwan in Kabul, Afghanistan. Members of Sikh and Hindu communities reported to be safe. Further details awaited: Puneet Singh Chandhok, President, Indian World Forum



