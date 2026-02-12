scorecardresearch
 
क्लासरूम में झगड़ रहे बच्चों को रोकने गया टीचर, सच्चाई जान फूट पड़े आंसू, Video

पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा स्थित एचएम एजुकेशन सेंटर में छात्रों ने अपने प्रिय क्लास टीचर को फेयरवेल देने के लिए नकली लड़ाई का नाटक किया. टीचर घबराकर क्लास में पहुंचे तो छात्रों ने उन्हें गिफ्ट और केक के साथ सरप्राइज दिया. भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नकली क्लासरूम लड़ाई कर टीचर को दिया फेयरवेल (Photos: subhhforsure/Instagram)
पश्चिम बंगाल के एक स्कूल से जुड़ा एक भावुक और दिल छू लेने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियो दिखाता है कि स्कूल के छात्रों और शिक्षकों के बीच रिश्ता केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें अपनापन, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव भी होता है.

यह मामला उत्तरपाड़ा स्थित एचएम एजुकेशन सेंटर का है, जहां Humanities बैच 2024–26 के छात्रों ने अपने प्रिय क्लास टीचर के लिए एक खास फेयरवेल सरप्राइज तैयार किया. छात्रों ने अपने टीचर को चौंकाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने क्लासरूम में नकली लड़ाई का नाटक किया ताकि टीचर को लगे कि बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं.

क्लास में हंगामा देखकर घबराकर पहुंचे शिक्षक

वीडियो की शुरुआत क्लासरूम में हलचल और शोरगुल के साथ होती है. ऐसा लगता है जैसे किसी बात को लेकर छात्रों में झगड़ा हो गया हो. वीडियो पर लिखा हुआ टेक्स्ट बताता है कि टीचर सच में तनाव में आ गए थे और काफी शॉक्ड भी थे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by subh? (@subhhforsure)

जैसे ही टीचर क्लास में तेजी से प्रवेश करते हैं, उनके साथ कुछ अन्य छात्र भी होते हैं. टीचर तुरंत बच्चों को शांत रहने के लिए कहते हैं और माहौल को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं. कुछ छात्र एक जगह झुंड बनाकर खड़े रहते हैं जिससे लड़ाई का भ्रम और बढ़ जाता है.

झगड़े की जगह निकला भावुक फेयरवेल सरप्राइज

टीचर को लगता है कि सच में कोई गंभीर मामला हो गया है और वो बीच में जाकर बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं. लेकिन तभी अचानक एक छात्र उनके हाथ में एक गिफ्ट पैक बॉक्स थमा देता है.

इसके बाद क्लासरूम में माहौल पूरी तरह बदल जाता है. बच्चे जोर-जोर से तालियां बजाने लगते हैं और हंसते हुए टीचर को फेयरवेल की शुभकामनाएं देते हैं. यह पूरी घटना दरअसल एक मजेदार प्रैंक नहीं बल्कि एक भावुक सरप्राइज फेयरवेल था.

वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल, लोगों ने की तारीफ

टीचर भी पहले तो हैरान रह जाते हैं, फिर धीरे-धीरे समझ जाते हैं कि छात्रों ने उनके लिए यह खास पल तैयार किया है. वीडियो में टीचर बेहद भावुक नजर आते हैं और उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं.

इसके बाद क्लास में केक काटने का आयोजन होता है. छात्र टीचर के साथ मिलकर केक काटते हैं और पूरे माहौल में खुशी फैल जाती है. टीचर भी हंसते हुए बच्चों के साथ मजाक करते हैं और प्यार से उन्हें हल्का सा मारने का नाटक करते हैं.

छात्रों ने कैप्शन में शिक्षक को परिवार जैसा मार्गदर्शक बताया

टीचर छात्रों से कहते हैं कि कभी-कभी उन्होंने सख्ती में कुछ बातें कह दी होंगी, लेकिन उम्मीद है कि बच्चे इसे गलत नहीं मानेंगे. उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर साथ में खुशी मनाएंगे. फेयरवेल के दौरान टीचर को कई गिफ्ट भी दिए गए, जिन्हें देखकर वे काफी खुश होते हैं. वो छात्रों की इस मेहनत और प्यार की सराहना करते हैं.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर subhhforsure नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया कि यह फेयरवेल उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी और भावुक है. स्कूल सिर्फ क्लासरूम और परीक्षा नहीं होता, बल्कि वह जगह होती है जहां हम सीखते हैं, बढ़ते हैं, गिरते हैं, हंसते हैं और खुद को पहचानते हैं.

छात्रों ने टीचर को चौंकाने के लिए नकली लड़ाई का नाटक किया

छात्रों ने अपने टीचर्स के प्रति आभार जताते हुए खासतौर पर अपने क्लास टीचर को धन्यवाद कहा. उन्होंने लिखा कि टीचर ने उन्हें परिवार की तरह गाइड किया, अनुशासन सिखाया, हौसला बढ़ाया और उन पर विश्वास किया. पोस्ट के आखिरी में छात्रों ने लिखा कि अलविदा स्कूल, धन्यवाद हर चीज के लिए. धन्यवाद अंकुर सर. Humanities batch 24-26 signing off.

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन भावुक प्रतिक्रियाओं से भर गया. एक यूजर ने लिखा कि शिक्षण ही वह पेशा है जो बाकी सभी पेशों को बनाता है. एक अन्य ने कहा कि छात्रों ने जो मेहनत की है वह किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती. व्यूज की संख्या इस प्यार के सामने कुछ भी नहीं है.

गिफ्ट और केक के साथ छात्रों ने मनाया खास विदाई समारोह

कई लोगों ने लिखा कि दो साल से भी कम समय में इतनी सारी यादें बन गईं. यह वीडियो इस बात की मिसाल बन गया है कि स्कूल में बनने वाले रिश्ते और यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं. शिक्षक सिर्फ विषय नहीं पढ़ाते, बल्कि जीवन जीने का तरीका, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास भी सिखाते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल यह फेयरवेल वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है और यह दिखा रहा है कि एक शिक्षक के लिए छात्रों का सम्मान और प्यार सबसे बड़ा उपहार होता है.

