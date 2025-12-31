चुनाव आयोग के सामने SIR का मुद्दा उठाएगी TMC, 10 सदस्यीय डेलिगेशन आज करेगा भेंट

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखने का फैसला किया है. इसी सिलसिले में पार्टी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा. इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा में संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी करेंगे. प्रतिनिधिमंडल की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की जाएगी.

प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन, लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी, राज्यसभा के मुख्य सचेतक मोहम्मद नादिमुल हक, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री प्रदीप मजूमदार, चंद्रिमा भट्टाचार्य और मनस भूइंया शामिल होंगे. इसके अतिरिक्त राज्यसभा सांसद ममता ठाकुर, साकेत गोखले और ऋतब्रत बनर्जी भी इस दल का हिस्सा होंगे.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह बैठक SIR से संबंधित मुद्दों पर चुनाव आयोग के सामने तृणमूल कांग्रेस की आपत्तियां और सवाल रखने के लिए आयोजित की जा रही है. बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन सदन के बाहर मीडिया को भी इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी देगा.

तृणमूल कांग्रेस ने साफ किया है कि यह मुलाकात पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के तहत हो रही है और पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात चुनाव आयोग के समक्ष रखना चाहती है. बुधवार को हो रही यह बैठक SIR को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आगामी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है.

इस मुलाकात से यह उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग की ओर से पूरी जानकारी और ठोस जवाब मिलेंगे, जो इस विवाद को सुलझाने में सहायक साबित होंगे.

बता दें कि टीएमसी ने पहले SIR को खराब योजना बताते हुए कहा था कि इसकी वजह से 40 मौतें उनके प्रदेश में हुई और इसका जिम्मेदार बीजेपी है. टीएमसी ने कई बार बीजेपी और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं. टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच होने वाली भेंट बेहद अहम है क्योंकि अगले साल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होना है.

