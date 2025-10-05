scorecardresearch
 

Feedback

दार्जिलिंग में बारिश से भारी तबाही, पुल ढहने से 6 लोगों की मौत, भूस्खलन से कई सड़कें बंद

दार्जिलिंग में जारी भारी के कराण दुडिया आयरन ब्रिज ढह गया, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई. स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य तेज कर दिया है, लेकिन भूस्खलन और बाढ़ के खतरे के कारण रेस्क्यू टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

Advertisement
X
दार्जिलिंग में ढहा पुल. (photo: ITG)
दार्जिलिंग में ढहा पुल. (photo: ITG)

दार्जिलिंग में लगातार बारिश के कारण मिरिक इलाके में स्थित दुडिया आयरन ब्रिज ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई. ये पुल मिरिक और आसपास के क्षेत्रों को सिलीगुड़ी-कुर्सियांग से जोड़ता था. भारी बारिश के कारण हुए हादसे से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा गई है. हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है. हालांकि, भूस्खलन और बाढ़ के खतरे ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं.

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि मिरिक में अब तक 6 मौतें दर्ज की गई हैं. इनमें सौरानी (धारा गांव) में 3, मिरिक बस्ती में 2 और विष्णु गांव में 1 मौत शामिल है. स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य तेज कर दिया है, लेकिन भूस्खलन और बाढ़ के खतरे के कारण स्थिति जटिल बनी हुई है.

कई सड़कें हुईं बंद

सम्बंधित ख़बरें

murshidabad blast
मुर्शिदाबाद में लगातार दूसरे दिन बम विस्फोट, दो दिनों में दो लोगों की मौत 
BJP appointed Bhupendra Yadav as observer and Biplab Kumar Deb as co-observer for the West Bengal elections.
चुनावी मोड में आया बंगाल, BJP ने की पर्यवेक्षकों की तैनाती, TMC ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान  
Dangal: Bihar-Bengal Connection in Bareilly Violence, Major Police Revelation
बरेली हिंसा के तार बिहार-बंगाल तक! पुलिस का बड़ा खुलासा, कई गिरफ्तार 
'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद: मास्टरमाइंड नफीस गिरफ्तार, क्या रुकेगा बवाल? 
pawan singh amit shah
पवन सिंह बिहार चुनाव में बीजेपी को कितना पावर देंगे, उनसे जुड़े विवादों का क्या? 

हादसे के बाद दिलाराम (दार्जिलिंग की ओर) में एक बड़ा पेड़ गिर गया है और हुसैन खोला में भूस्खलन हुआ है. इसके चलते दार्जिलिंग की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है.  अब कुर्सियांग और दार्जिलिंग पहुंचने के लिए केवल पंखाबाड़ी और एनएच110 ही खुले हैं. कुर्सियांग से दार्जिलिंग तक डाउनहिल रोड (पुरानी मिलिट्री रोड) का इस्तेमाल किया जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement