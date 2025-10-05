दार्जिलिंग में बारिश से भारी तबाही, पुल ढहने से 6 लोगों की मौत, भूस्खलन से कई सड़कें बंद

दार्जिलिंग में लगातार बारिश के कारण मिरिक इलाके में स्थित दुडिया आयरन ब्रिज ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई. ये पुल मिरिक और आसपास के क्षेत्रों को सिलीगुड़ी-कुर्सियांग से जोड़ता था. भारी बारिश के कारण हुए हादसे से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा गई है. हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है. हालांकि, भूस्खलन और बाढ़ के खतरे ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं.

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि मिरिक में अब तक 6 मौतें दर्ज की गई हैं. इनमें सौरानी (धारा गांव) में 3, मिरिक बस्ती में 2 और विष्णु गांव में 1 मौत शामिल है. स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य तेज कर दिया है, लेकिन भूस्खलन और बाढ़ के खतरे के कारण स्थिति जटिल बनी हुई है.

कई सड़कें हुईं बंद

हादसे के बाद दिलाराम (दार्जिलिंग की ओर) में एक बड़ा पेड़ गिर गया है और हुसैन खोला में भूस्खलन हुआ है. इसके चलते दार्जिलिंग की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है. अब कुर्सियांग और दार्जिलिंग पहुंचने के लिए केवल पंखाबाड़ी और एनएच110 ही खुले हैं. कुर्सियांग से दार्जिलिंग तक डाउनहिल रोड (पुरानी मिलिट्री रोड) का इस्तेमाल किया जा सकता है.

---- समाप्त ----