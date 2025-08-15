scorecardresearch
 

Feedback

पश्चिम बंगाल: तैराक बुला चौधरी के घर 5वीं बार चोरी! पद्मश्री, राष्ट्रपति से मिला पुरस्कार भी गायब

पद्मश्री और राष्ट्रपति सम्मानित तैराक बुला चौधरी के कोलकाता स्थित घर में दूसरी बार चोरी हुई है. अज्ञात चोर लाखों रुपये के गहने और नकदी ले गए. घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इससे पहले भी उनके घर में चोरी हो चुकी है, लेकिन आरोपी अब तक पकड़े नहीं गए.

Advertisement
X
पद्मश्री समेत कई पदक गायब. (Photo: AI-generated)
पद्मश्री समेत कई पदक गायब. (Photo: AI-generated)

पश्चिम बंगाल के हुगली में भारत की मशहूर तैराक और पद्मश्री सम्मानित बुला चौधरी के पैतृक घर में चोरों ने धावा बोलते हुए उनके पद्मश्री पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, कई स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक सहित विदेशी पुरस्कार चुरा लिए. घटना देबाइपुकुर, हिंदमोटर क्षेत्र में स्थित उनके पुश्तैनी आवास की है, जहां यह चौथी बार चोरी की वारदात हुई है.

जानकारी के मुताबिक, चोर पिछला दरवाजा तोड़कर घर में घुसे और पुरस्कारों के साथ-साथ कई घरेलू सामान भी चोरी कर ले गए. हैरानी की बात है कि चोरों ने बाथरूम के बेसिन का नल और लक्ष्मी घाट तक उखाड़ लिया. चोरी के दौरान घर के कई सामान क्षतिग्रस्त भी हुए. बता दें कि बुला चौधरी इन दिनों कोलकाता में अपने परिवार के साथ रहती हैं और समय-समय पर अपने पैतृक घर आती हैं.

यह भी पढ़ें: हुगली में लिव-इन कपल की संदिग्ध हालात में हत्या, धारदार हथियार से किए गए वार

सम्बंधित ख़बरें

सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत (Photo: AI-generated)
पश्चिम बंगाल: बर्धमान में ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर, 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल 
(Photo: AI-generated)
सिंगूर के नर्सिंग होम में लटका मिला नर्स का शव, परिवार ने यौन उत्पीड़न-हत्या का लगाया आरोप 
(Representative photo)
पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, नादिया के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला 
A video from Punjab is being shared on social media claiming it to be from Bengal
फैक्ट चेक: पंजाब में वकील पर हुआ जानलेवा हमला, वीडियो को बंगाल का बताकर किया गया झूठा सांप्रदायिक दावा 
mamata banerjee hand
ममता बनर्जी का भाषा आंदोलन सड़क से सिनेमा घर तक पहुंच गया, आगे कहां तक जाएगा? 

घर की देखरेख उनके भाई डोलन चौधरी करते हैं, जो अपने दादा-दादी के साथ वहीं रहते हैं. डोलन ने बताया कि इससे पहले भी तीन बार घर में चोरी हो चुकी है और हर बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद घटनाएं नहीं रुकीं. पहले एक पुलिस चौकी स्थापित की गई थी, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया. इससे घर असुरक्षित हो गया.

Advertisement

घटना के बाद उत्तरपाड़ा थाने के आईसी अमिताभ सन्याल ने मौके का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बुला चौधरी का परिवार अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. डोलन चौधरी ने कहा, अगर हमारे साथ इतनी बार चोरी हो सकती है, तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर रोष है, क्योंकि यह बार-बार की चोरी पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है.

यह भी पढ़ें: हुगली हत्याकांड: वारदात के 13 साल बाद कोर्ट का फैसला, एक अपराधी को फांसी, 18 को उम्रकैद

क्षेत्रवासियों का कहना है कि पहले की घटनाओं में भी चोरों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. इस चोरी में न सिर्फ बेशकीमती पुरस्कार और पदक गए, बल्कि देश के लिए गौरव लाने वाली एक खिलाड़ी की यादें और मेहनत के प्रतीक भी लूट लिए गए हैं. फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों से पूछताछ जारी है. परिवार और खेल जगत दोनों ही इस घटना से आहत हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि चोरी हुए पुरस्कार जल्द बरामद हों.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- राही हलदार.
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement