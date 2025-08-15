पश्चिम बंगाल: तैराक बुला चौधरी के घर 5वीं बार चोरी! पद्मश्री, राष्ट्रपति से मिला पुरस्कार भी गायब

पश्चिम बंगाल के हुगली में भारत की मशहूर तैराक और पद्मश्री सम्मानित बुला चौधरी के पैतृक घर में चोरों ने धावा बोलते हुए उनके पद्मश्री पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, कई स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक सहित विदेशी पुरस्कार चुरा लिए. घटना देबाइपुकुर, हिंदमोटर क्षेत्र में स्थित उनके पुश्तैनी आवास की है, जहां यह चौथी बार चोरी की वारदात हुई है.

जानकारी के मुताबिक, चोर पिछला दरवाजा तोड़कर घर में घुसे और पुरस्कारों के साथ-साथ कई घरेलू सामान भी चोरी कर ले गए. हैरानी की बात है कि चोरों ने बाथरूम के बेसिन का नल और लक्ष्मी घाट तक उखाड़ लिया. चोरी के दौरान घर के कई सामान क्षतिग्रस्त भी हुए. बता दें कि बुला चौधरी इन दिनों कोलकाता में अपने परिवार के साथ रहती हैं और समय-समय पर अपने पैतृक घर आती हैं.

घर की देखरेख उनके भाई डोलन चौधरी करते हैं, जो अपने दादा-दादी के साथ वहीं रहते हैं. डोलन ने बताया कि इससे पहले भी तीन बार घर में चोरी हो चुकी है और हर बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद घटनाएं नहीं रुकीं. पहले एक पुलिस चौकी स्थापित की गई थी, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया. इससे घर असुरक्षित हो गया.

घटना के बाद उत्तरपाड़ा थाने के आईसी अमिताभ सन्याल ने मौके का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बुला चौधरी का परिवार अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. डोलन चौधरी ने कहा, अगर हमारे साथ इतनी बार चोरी हो सकती है, तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर रोष है, क्योंकि यह बार-बार की चोरी पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है.

क्षेत्रवासियों का कहना है कि पहले की घटनाओं में भी चोरों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. इस चोरी में न सिर्फ बेशकीमती पुरस्कार और पदक गए, बल्कि देश के लिए गौरव लाने वाली एक खिलाड़ी की यादें और मेहनत के प्रतीक भी लूट लिए गए हैं. फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों से पूछताछ जारी है. परिवार और खेल जगत दोनों ही इस घटना से आहत हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि चोरी हुए पुरस्कार जल्द बरामद हों.

रिपोर्ट- राही हलदार.