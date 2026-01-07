scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बंगाल: नदिया में बनाकर रखी गईं 70 मूर्तियों में तोड़-फोड़, CCTV फुटेज से खुलासा

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कार्यशाला में बनाकर रखी गईं धार्मिक मूर्तियों के साथ तोड़-फोड़ की घटना सामने आई है. शांतिपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने करीब 70 मूर्तियों को तहस-नहस कर दिया.

Advertisement
X
तोड़फोड़ से पहले मूर्तिकार को मिली थी धमकी (Photo: ITG)
तोड़फोड़ से पहले मूर्तिकार को मिली थी धमकी (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में शांतिपुर थाना क्षेत्र के सर्ब नंदी पाड़ा इलाके में बुधवार सुबह भारी तनाव हो गया. इलाके में लोकोनाथ मंदिर के सामने रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने दर्जनों धार्मिक मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया. पिछले 30 साल से मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार जयंत दास ने कहा कि उनकी बनाई करीब 60 से 70 सरस्वती और काली माता की मूर्तियां जमीन पर टूटी पड़ी थीं. 

घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों ने मौके पर जमा होकर भारी आक्रोश जताया. सीसीटीवी फुटेज की जांच में अमित दास और उसके भाई असित दास की संलिप्तता की पुष्टि हुई है, जिन्होंने घटना से एक दिन पहले मूर्तिकार को धमकी भी दी थी. 

शांतिपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

Siliguri death case
सिलीगुड़ी में SIR सुनवाई के तनाव में 57 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध मौत, परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
Abhishek Banerjee on ECI
'शर्मनाक है यह बर्ताव', अमर्त्य सेन, शमी और देव को EC का नोटिस मिलने पर भड़के अभिषेक बनर्जी
mamata banerjee mic
ममता बनर्जी को SIR में खामियां नजर आईं या बिहार जैसे नतीजे का खतरा?
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के कामकाज पर उठाए संवैधानिक सवाल (Photo: PTI)
'मनमानी अब बर्दाश्त नहीं...', ममता बनर्जी ने EC को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा
Mohammed Shami
चुनाव आयोग की 'गुगली' में फंसे पेसर शमी, भाई संग सुनवाई के लिए होना होगा पेश

30 साल की मेहनत पर अटैक

आगामेश्वरी एस्टेट के निवासी और अनुभवी मूर्तिकार जयंत दास इस घटना से गहरे सदमे में हैं. उन्होंने बताया कि वे दशकों से सर्ब नंदी पाड़ा में मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई. बुधवार की सुबह जब वे अपनी कार्यशाला पहुंचे, तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए. देवी सरस्वती और मां काली की करीब सत्तर मूर्तियां मलबे में तब्दील हो चुकी थीं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बंगाल में क्या होगा बीजेपी का प्लान?

धमकी के बाद वारदात, सीसीटीवी ने खोला राज

मूर्तिकार जयंत दास के मुताबिक, अमित दास नाम के एक शख्स ने पिछले दिनों उनकी कार्यशाला में आकर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी थी. घटना के बाद जब पुलिस और स्थानीय लोगों ने पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तो उसमें अमित दास और उसका भाई असित दास मूर्तियों को तोड़ते हुए साफ नजर आए. स्थानीय लोग दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने सबूत जुटा लिए हैं और आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है.

(रिपोर्ट- सुरजीत)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement